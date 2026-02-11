Asya borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izlenirken, gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 09:58

Dünya genelinde süregelen jeopolitik riskler ile yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmeler bir süredir piyasaların odağını oluştururken, yatırımcıların ağırlıklı olarak başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz politikasına ve ileriye dönük adımlarına dikkatlerini çevirdiği görülüyor.

ABD'de tüketici talebindeki zayıflamaya işaret eden veriler, iş gücü piyasasında gözlenen ivme kaybıyla değerlendirildiğinde, piyasalarda Fed'in gevşeme sürecine daha erken başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Asya borsaları Fed'e yönelik artan faiz indirim beklentilerinden beslenen iyimserlikle alıcılı seyrediyor.

ÇİN'DE TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ DURGUNLUK DEVAM EDİYOR

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yakından takip edilirken, Çin'de ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam edildi.

Analistler, söz konusu verilerin ülkede deflasyonist baskıların sürdüğünü gösterdiğini belirterek, arz-talep dengesizlikleri devam ettikçe bu baskıların ortadan kalkmasının zor olduğunu kaydetti.

Deflasyonist baskıların sürmesiyle Çin'de yeni teşvik paketi çıkarılması tartışmalarının yapılabileceğini söyleyen analistler, bu durumun piyasaları destekleyebileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 5.354 puandan günü tamamladı. Japonya'da bugün Kurtuluş Günü vesilesiyle piyasalarda işlem yapılmıyor.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.130 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 27.250 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 artışla 84.280 puan seviyesinde bulunuyor.

