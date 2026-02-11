Fed yetkilileri ‘bekle-gör’ duruşunu sürdürüyor

CANLI BORSA
ABD Merkez Bankası’nın yeni yetkilileri, enflasyon belirsizliği nedeniyle politika faizini sabit tutmayı tercih ediyor. Cleveland Fed Başkanı Hammack ve Dallas Fed Başkanı Logan, mevcut faiz seviyesinin ekonomiyi sıkılaştırmadığını ve ilave indirime şimdilik gerek olmadığını vurguladı. Başkan Trump ise faizlerin acilen düşürülmesini talep ediyor.

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) bu yıl oy kullanma yetkisine sahip iki yeni yetkili, enflasyon belirsizliklerinin devam etmesi nedeniyle politika faizinin şimdilik sabit tutulmasını desteklediklerini açıkladı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin acilen düşürülmesini talep ediyor.

'BEKLE-GÖR' STRATEJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yaptığı değerlendirmede, para politikasının mevcut veriler doğrultusunda bekle-gör yaklaşımını sürdürmeye uygun olduğunu belirtti. Hammack, kendi öngörülerine göre faizlerin bir süre daha değişmeden kalabileceğini ifade etti.

Enflasyonun halen yüksek seyrettiğini ve son iki yılı aşkın süredir büyük ölçüde sabit kaldığını belirten Hammack, bu yıl da enflasyonun yaklaşık yüzde 3 civarında seyretme ihtimaline dikkat çekti. Fiyat baskılarının kalıcı biçimde azalması için somut veriler görmek istediğini vurgulayan Hammack, geçen sonbaharda gerçekleştirilen üç faiz indirimi ile ekonomik büyümenin etkilerinin dikkatle analiz edilebilmesi için sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

Mevcut politika faizinin ekonomiyi belirgin şekilde sıkılaştırmadığını ve nötr seviyeye yakın olduğunu belirten Hammack, faizlerin yukarı veya aşağı yönlü hareket etme olasılıklarını dengeli bulduğunu ifade etti.

FAİZ İNDİRİMLERİ ENFLASYON RİSKİNİ ARTIRDI MI?

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonun yüksek kalma riskine işaret etti. Logan, geçen yıl iş gücü piyasasında görülen zayıflamayı desteklemek amacıyla yapılan üç faiz indiriminin enflasyon riskini artırdığını belirtti.

Logan, önümüzdeki dönemde enflasyonun hedefe yönelip yönelmediğinin ve iş gücü piyasasındaki istikrarın yakından takip edileceğini söyledi. Bu koşullar sağlanırsa mevcut para politikası duruşunun yeterli olabileceğini ve ek faiz indiriminin gerekli olmayabileceğini ifade etti. Ancak enflasyon düşerken istihdam piyasasında belirgin bir zayıflama gözlemlenirse, faiz indirimi yeniden gündeme gelebilir.

