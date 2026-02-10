CANLI BORSA
Macron'dan AB'ye eurobond çağrısı: Doların hegemonyasına karşı ortak adım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’ni (AB) doların küresel hakimiyetine karşı koyacak bir adım olarak eurobondlarla ortak borçlanma mekanizması oluşturma çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 15:12

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Monde ve bazı Avrupa gazetelerine verdiği röportajda, Avrupa Birliği'nin (AB) küresel rekabette geri kalmaması için kapsamlı adımlar atması gerektiğini vurguladı. Macron, özellikle yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda ortak yatırımlar yapılmasının önemine dikkat çekti ve bu yatırımların finansmanının sağlanması için eurobondlar aracılığıyla ortak bir borçlanma mekanizması kurulmasını önerdi.

Brüksel'de düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Macron, "9 yıldır daha egemen bir Avrupa için mücadele ediyorum. Ortak finansman ve projelerle Avrupa savunmasını güçlendirdik; ideolojik mücadeleyi kazandık ama doğru hızda ve ölçekte ilerlemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın giderek belirsizleşen bir dünyada konumunu korumaya çalıştığını belirten Macron, ABD'nin artık güvenilir bir koruyucu olmadığını, Rusya'nın enerji piyasasında eski etkisini kaybettiğini ve Çin'in giderek sertleşen bir rakip haline geldiğini söyledi. Macron, "Avrupa için bir uyanış olmalı. 450 milyon nüfusla kıta büyük bir güce sahip, ancak üyeler gücü birlikte düşünmüyor. Tarihsel olarak da 1945'e kadar güç, iç çatışmalar demekti" dedi.

Macron, sanayi ve ticaret konularında da Avrupa'nın tutarlı bir politika izlemesi gerektiğini belirtti. AB'nin Hindistan ve diğer ülkelerle yeni ticaret ortaklıkları kurarak büyümesini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan lider, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile AB arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasını ise "eski ve kötü müzakere edilmiş" olarak nitelendirdi.

"Sanayimizi korumalıyız" diyen Macron, Avrupa'nın dünyanın en açık pazarı olduğunu hatırlatarak, dış rakipler karşısında üreticilerin haksız rekabete maruz kalmaması gerektiğini söyledi. Üretilen ve sübvanse edilen ürünler için "Avrupa tercihi" vurgusu yapan Macron, bu yaklaşımın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uymayan rakiplere karşı şart olduğunu kaydetti.

EUROBOND TAVSİYESİ

Macron, AB içinde ortak yatırımların güvenlik, savunma, yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve kuantum alanlarına yönelmesi gerektiğini ifade ederek, bu projelerin eurobondlarla finanse edilmesini önerdi. Küresel piyasalarda dolara karşı alternatif arayışın arttığını belirten Macron, "Avrupa borcu sunarak bu tarihi fırsatı değerlendirmeliyiz. Hukuk devleti ve demokrasi, yatırımcılar için büyük çekim gücü" dedi.

ABD ile ilişkilerdeki belirsizliklere de değinen Macron, "Tehditler gelir, sonra Washington geri adım atar ve bitti sanılır ama buna inanmayın. Her gün ilaç, dijital gibi alanlarda yeni tehditler var" ifadelerini kullandı.

