CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB: ABD tarifeleri Euro Bölgesi büyümesini baskılıyor

ECB: ABD tarifeleri Euro Bölgesi büyümesini baskılıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) blog yazısında, ABD’nin uyguladığı tarifelerin Euro Bölgesi büyümesi ve enflasyonu üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak en çok etkilenen sektörlerin faiz oranlarındaki değişimlere de duyarlı olduğunu vurguladı. ECB’ye göre, borçlanma maliyetlerini düşürmek, tarifelerden kaynaklanan aşağı yönlü fiyat baskılarını dengeleyebilir.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 15:07

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomistlerinin çalışmasına göre, tarifeler nedeniyle talepteki düşüş, arz etkilerinin enflasyonu artırıcı etkisinden daha ağır basıyor ve fiyatlar üzerinde yük oluşturuyor. Blog yazısında, euro bölgesinin ABD'ye ihracatının yüzde 1 oranında kesildiği tarife kaynaklı bir ticaret sürprizinin yaklaşık 1,5 yıl ardından tüketici fiyatlarının yaklaşık yüzde 0,1 daha düşük seviyede olduğu ifade edildi.

Ticaret verileri geçen yıl boyunca dalgalı bir seyir izledi; firmalar tarifelerden kaçınmak için alımları öne çekerken, stoklar daha sonra azaldı. AB mallarının ABD'ye girişinde temel tarife oranı yüzde 15 olarak uygulanıyor. Son üç ayda ise Euro Bölgesi'nin ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6,5 geriledi.

ECB için olumlu gelişme, tarifelerden en çok etkilenen sektörlerin faiz değişikliklerine de güçlü yanıt vermesi oldu. Blog yazısında, makine, otomobil ve kimya sektörlerinin bu grupta yer aldığı belirtilirken, ekonomistler, bu sektörlerde üretimin tarifeler nedeniyle düşebileceğini ancak borçlanma maliyetlerinin azalmasıyla üretimin hızlı toparlanabileceğini kaydetti.

Ekonomistler, "İncelediğimiz sektörlerin yaklaşık yüzde 60'ı için bu model geçerli. Bu da Euro Bölgesi sanayi üretiminin ve ABD'ye toplam mal ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Bitcoin destek bulamayınca 70 bin doların altına düştü Bitcoin destek bulamayınca 70 bin doların altına düştü 10 Şubat 2026 10:02
Deutsche Bank: Yazılım ve teknoloji sektörleri spekülatif kredi piyasasında riskli Deutsche Bank: Yazılım ve teknoloji sektörleri spekülatif kredi piyasasında riskli 10 Şubat 2026 09:39
Fitch Ratings: Takaichi zaferi Japonya’da genişleyici mali politikayı işaret ediyor Fitch Ratings: Takaichi zaferi Japonya’da genişleyici mali politikayı işaret ediyor 10 Şubat 2026 09:35
Brent petrolün varili 68,65 dolar Brent petrolün varili 68,65 dolar 10 Şubat 2026 09:32
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 10 Şubat 2026 09:30
ABD ve Bangladeş, karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardı ABD ve Bangladeş, karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardı 10 Şubat 2026 09:26
İngiltere perakendesinde Ocak’ta toparlanma: Gıda satışları öne çıktı İngiltere perakendesinde Ocak'ta toparlanma: Gıda satışları öne çıktı 10 Şubat 2026 09:17
Trump: Warsh, ABD ekonomisini yüzde 15 büyütebilir Trump: Warsh, ABD ekonomisini yüzde 15 büyütebilir 10 Şubat 2026 09:14
Yuan, dolar karşısında 2,5 yılın en güçlü seviyesine ulaştı Yuan, dolar karşısında 2,5 yılın en güçlü seviyesine ulaştı 10 Şubat 2026 09:09
Piyasalar pozitif seyrediyor Piyasalar pozitif seyrediyor 10 Şubat 2026 09:06
Petrol ve metaller için yükseliş potansiyeli uyarısı Petrol ve metaller için yükseliş potansiyeli uyarısı 10 Şubat 2026 09:04
ECB Başkanı Lagarde: Dijital euro Avrupa’nın ekonomik egemenliği için kritik ECB Başkanı Lagarde: Dijital euro Avrupa’nın ekonomik egemenliği için kritik 10 Şubat 2026 08:59
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.876,6700 Değişim 84,35 Son veri saati:
Düşük 13803,85 Yüksek 13888,2
Açılış
43,6366 Değişim 0,0594 Son veri saati:
Düşük 43,5744 Yüksek 43,6338
Açılış
51,9833 Değişim 0,1390 Son veri saati:
Düşük 51,8992 Yüksek 52,0382
Açılış
7.089,9210 Değişim 131,651 Son veri saati:
Düşük 6992,701 Yüksek 7124,352
Açılış
115,3944 Değişim 4,6099 Son veri saati:
Düşük 113,0393 Yüksek 117,6492
Açılış
BİST En Aktif Hisseler