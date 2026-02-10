ECB: ABD tarifeleri Euro Bölgesi büyümesini baskılıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomistlerinin çalışmasına göre, tarifeler nedeniyle talepteki düşüş, arz etkilerinin enflasyonu artırıcı etkisinden daha ağır basıyor ve fiyatlar üzerinde yük oluşturuyor. Blog yazısında, euro bölgesinin ABD'ye ihracatının yüzde 1 oranında kesildiği tarife kaynaklı bir ticaret sürprizinin yaklaşık 1,5 yıl ardından tüketici fiyatlarının yaklaşık yüzde 0,1 daha düşük seviyede olduğu ifade edildi.

Ticaret verileri geçen yıl boyunca dalgalı bir seyir izledi; firmalar tarifelerden kaçınmak için alımları öne çekerken, stoklar daha sonra azaldı. AB mallarının ABD'ye girişinde temel tarife oranı yüzde 15 olarak uygulanıyor. Son üç ayda ise Euro Bölgesi'nin ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6,5 geriledi.

ECB için olumlu gelişme, tarifelerden en çok etkilenen sektörlerin faiz değişikliklerine de güçlü yanıt vermesi oldu. Blog yazısında, makine, otomobil ve kimya sektörlerinin bu grupta yer aldığı belirtilirken, ekonomistler, bu sektörlerde üretimin tarifeler nedeniyle düşebileceğini ancak borçlanma maliyetlerinin azalmasıyla üretimin hızlı toparlanabileceğini kaydetti.

Ekonomistler, "İncelediğimiz sektörlerin yaklaşık yüzde 60'ı için bu model geçerli. Bu da Euro Bölgesi sanayi üretiminin ve ABD'ye toplam mal ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.