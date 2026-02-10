JPMorgan: Yapay zeka yazılım sektöründe kriz yaratmayacak

JPMorgan stratejistleri, yapay zekânın yazılım sektöründe kısa vadede yaratacağı bozulmanın piyasa tarafından fazla abartıldığını belirterek, tarihi düşüş yaşayan yazılım hisselerinde toparlanma potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Dubravko Lakos-Bujas liderliğindeki ekip, yatırımcılara yapay zekâya karşı dayanıklı ve güçlü temellere sahip yazılım şirketlerine daha fazla ağırlık vermelerini önerdi. Stratejistler, "Aşırı fiyat hareketleri, yazılım segmentine dönüşü mümkün kılıyor" yorumunda bulundu. Microsoft ve CrowdStrike gibi şirketlerin ise yüksek geçiş maliyetleri ve uzun süreli sözleşmeleri sayesinde kısa vadeli dalgalanmalara karşı koruma sağladığı vurgulandı.

Notta, yazılım hisselerinin yeni yapay zekâ araçlarının mevcut iş modellerine etkisine dair endişelerle sarsıldığı, ancak mevcut kötümserliğin aşırıya kaçtığı ifade edildi. Dördüncü çeyrek raporlamalarının genel olarak olumlu olduğu ve 2026'da yüzde 16,8'lik kâr artışı beklendiği belirtildi.

Stratejistler, uzun vadede geleneksel yazılım şirketlerinin yapay zekâ tarafından tamamen ikame edilip edilmeyeceğinin belirsiz olduğunu, ancak piyasanın mevcut algısının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.