CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 10:01

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 13.797,04 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,68 puan ve yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesiyle risk algısı bir miktar artarken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, söz konusu veride istihdam piyasasının durumuna ilişkin sinyaller aranacağını kaydederek, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı 10 Şubat 2026 16:53
JPMorgan: Yapay zeka yazılım sektöründe kriz yaratmayacak JPMorgan: Yapay zeka yazılım sektöründe kriz yaratmayacak 10 Şubat 2026 16:51
Macron’dan AB’ye eurobond çağrısı: Doların hegemonyasına karşı ortak adım Macron’dan AB’ye eurobond çağrısı: Doların hegemonyasına karşı ortak adım 10 Şubat 2026 15:12
ECB: ABD tarifeleri Euro Bölgesi büyümesini baskılıyor ECB: ABD tarifeleri Euro Bölgesi büyümesini baskılıyor 10 Şubat 2026 15:07
OECD’de hanehalkı gelirleri G7’de durakladı OECD’de hanehalkı gelirleri G7’de durakladı 10 Şubat 2026 15:01
ABD’de küçük işletme güveni ocak ayında geriledi ABD’de küçük işletme güveni ocak ayında geriledi 10 Şubat 2026 14:55
BofA: Japonya Merkez Bankası faiz artışına Nisan’da başlayabilir BofA: Japonya Merkez Bankası faiz artışına Nisan'da başlayabilir 10 Şubat 2026 14:50
İngiltere tahvillerinde siyasi risk fiyatlaması devam edecek İngiltere tahvillerinde siyasi risk fiyatlaması devam edecek 10 Şubat 2026 14:35
Avrupa’da savunma girişimlerine yatırım rekor kırdı Avrupa'da savunma girişimlerine yatırım rekor kırdı 10 Şubat 2026 14:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 10 Şubat 2026 14:00
BNP Paribas’tan dikkat çeken altın tahmini: Ons fiyatı 6 bin dolara yaklaşabilir BNP Paribas’tan dikkat çeken altın tahmini: Ons fiyatı 6 bin dolara yaklaşabilir 10 Şubat 2026 13:59
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 10 Şubat 2026 12:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.797,0400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13797,04 Yüksek 13797,04
Açılış
43,6484 Değişim 0,0266 Son veri saati:
Düşük 43,6179 Yüksek 43,6445
Açılış
52,0518 Değişim 0,1822 Son veri saati:
Düşük 51,8948 Yüksek 52,077
Açılış
7.091,4850 Değişim 62,384 Son veri saati:
Düşük 7042,214 Yüksek 7104,598
Açılış
115,6142 Değişim 3,1176 Son veri saati:
Düşük 113,1318 Yüksek 116,2494
Açılış
BİST En Aktif Hisseler