ABD’de küçük işletme güveni ocak ayında geriledi

NFIB küçük işletme iyimserlik endeksi ocak ayında sınırlı düşüş kaydederken, istihdam planlarındaki yavaşlama ve artan belirsizlik dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 14:55

ABD Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu'nun (NFIB) küçük işletme iyimserlik endeksi, ocak ayında 0,2 puanlık düşüşle 99,3 seviyesine indi. Endeksi oluşturan 10 ana göstergenin yedisinde gerileme görülürken, üç kalemde artış kaydedildi.

İş koşullarının önümüzdeki dönemde iyileşeceğini düşünen işletme sahiplerinin oranı, aralık ayında ulaştığı son dört ayın zirvesinin ardından 3 puan azalarak yüzde 21'e düştü. İşe alım planlarında gözlenen yavaşlama ve açık pozisyon bildiren firmaların oranındaki gerileme de endeks üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Buna karşılık, işletme sahiplerinin yüzde 15'i ocak ayında işlerini büyütmek için uygun bir dönem olduğunu ifade etti. Bu oran, son altı ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Ortalama satış fiyatlarını yükselten işletmelerin net oranı, üç ayın en düşük seviyesi olan yüzde 26'ya geriledi. Bu görünüm, enflasyonist baskıların yalnızca kademeli biçimde hafiflediğine işaret ederken, söz konusu oran tarihsel ortalama olan yüzde 13'ün belirgin şekilde üzerinde kalmaya devam etti. Firmaların daha büyük bir bölümü de önümüzdeki üç ay içinde fiyat artışı planladıklarını bildirdi.

Öte yandan NFIB belirsizlik endeksi 7 puanlık artışla 91'e yükseldi. Vergiler, küçük işletmeler açısından en önemli sorun olmaya devam ederken, işgücü kalitesi ikinci sıradaki yerini korudu.

