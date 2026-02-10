CANLI BORSA
Finans Ekonomi İngiltere tahvillerinde siyasi risk fiyatlaması devam edecek

İngiltere tahvillerinde siyasi risk fiyatlaması devam edecek

ING stratejistleri Benjamin Schroeder ve Michiel Tukker, İngiltere’deki siyasi belirsizliklerin henüz ortadan kalkmadığını belirterek, yatırımcıların devlet tahvillerinde ilave risk primi talep etmeyi sürdüreceğini ifade etti. Analistler, mevcut siyasi görünümün İngiliz tahvilleri üzerindeki baskının kısa vadede devam edebileceğine işaret etti.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 14:35

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın pazartesi günü istifa çağrılarını geri çevirmesi, olası bir liderlik değişiminden kaygı duyan yatırımcılar açısından kısa süreli bir rahatlama yarattı. Buna karşın stratejistler, söz konusu açıklamaların İngiltere tahvillerindeki yüksek getiri görünümünü kalıcı biçimde değiştirmediğini, getirilerin gelişmiş ülke tahvillerine kıyasla görece yüksek seyrini koruyacağını belirtti.

Starmer'ın mesajlarının ardından tahvil piyasasında sınırlı bir toparlanma gözlendi. On yıllık İngiliz devlet tahvillerinin (gilt) getirisi 2,7 baz puan düşüşle son işlemlerde yüzde 4,503 düzeyinde işlem gördü.

