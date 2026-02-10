İngiltere tahvillerinde siyasi risk fiyatlaması devam edecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın pazartesi günü istifa çağrılarını geri çevirmesi, olası bir liderlik değişiminden kaygı duyan yatırımcılar açısından kısa süreli bir rahatlama yarattı. Buna karşın stratejistler, söz konusu açıklamaların İngiltere tahvillerindeki yüksek getiri görünümünü kalıcı biçimde değiştirmediğini, getirilerin gelişmiş ülke tahvillerine kıyasla görece yüksek seyrini koruyacağını belirtti.

Starmer'ın mesajlarının ardından tahvil piyasasında sınırlı bir toparlanma gözlendi. On yıllık İngiliz devlet tahvillerinin (gilt) getirisi 2,7 baz puan düşüşle son işlemlerde yüzde 4,503 düzeyinde işlem gördü.