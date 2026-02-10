CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 13.851,13 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 14:00

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,75 puan ve yüzde 0,09 artışla 13.851,13 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,08 ile sigorta, en fazla düşen ise yüzde 1,01 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin azalması sonrasında teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın hız kazanmasıyla karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde de BIST 100 endeksi, günü alıcılı bir seyirde tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
İngiltere perakendesinde Ocak’ta toparlanma: Gıda satışları öne çıktı İngiltere perakendesinde Ocak'ta toparlanma: Gıda satışları öne çıktı 10 Şubat 2026 09:17
Trump: Warsh, ABD ekonomisini yüzde 15 büyütebilir Trump: Warsh, ABD ekonomisini yüzde 15 büyütebilir 10 Şubat 2026 09:14
Yuan, dolar karşısında 2,5 yılın en güçlü seviyesine ulaştı Yuan, dolar karşısında 2,5 yılın en güçlü seviyesine ulaştı 10 Şubat 2026 09:09
Piyasalar pozitif seyrediyor Piyasalar pozitif seyrediyor 10 Şubat 2026 09:06
Petrol ve metaller için yükseliş potansiyeli uyarısı Petrol ve metaller için yükseliş potansiyeli uyarısı 10 Şubat 2026 09:04
ECB Başkanı Lagarde: Dijital euro Avrupa’nın ekonomik egemenliği için kritik ECB Başkanı Lagarde: Dijital euro Avrupa’nın ekonomik egemenliği için kritik 10 Şubat 2026 08:59
Goldman Sachs’tan dolar/yen için yukarı yönlü risk uyarısı Goldman Sachs’tan dolar/yen için yukarı yönlü risk uyarısı 10 Şubat 2026 08:46
Bakır ve alüminyumda yükseliş ivme kaybetti Bakır ve alüminyumda yükseliş ivme kaybetti 10 Şubat 2026 08:43
Artan arz ve çin etkisiyle demir cevheri fiyatlarında gerileme beklentisi Artan arz ve çin etkisiyle demir cevheri fiyatlarında gerileme beklentisi 10 Şubat 2026 08:39
Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde seyrediyor Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde seyrediyor 09 Şubat 2026 16:54
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya çıktı 09 Şubat 2026 16:41
Fransa Merkez Bankası Başkanı istifa etti Fransa Merkez Bankası Başkanı istifa etti 09 Şubat 2026 16:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.871,7700 Değişim 84,35 Son veri saati:
Düşük 13803,85 Yüksek 13888,2
Açılış
43,6335 Değişim 0,0594 Son veri saati:
Düşük 43,5744 Yüksek 43,6338
Açılış
52,0048 Değişim 0,1390 Son veri saati:
Düşük 51,8992 Yüksek 52,0382
Açılış
7.092,1970 Değişim 131,651 Son veri saati:
Düşük 6992,701 Yüksek 7124,352
Açılış
115,6705 Değişim 4,6099 Son veri saati:
Düşük 113,0393 Yüksek 117,6492
Açılış
BİST En Aktif Hisseler