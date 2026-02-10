CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın BNP Paribas’tan dikkat çeken altın tahmini: Ons fiyatı 6 bin dolara yaklaşabilir

BNP Paribas analistlerinden David Wilson, makroekonomik belirsizlikler ile jeopolitik risklerin sürmesi halinde altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin dolara kadar yükselebileceğini ifade etti. Wilson ayrıca, bu süreçte altın-gümüş rasyosunda yukarı yönlü bir eğilim görülebileceğine dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 13:59

BNP Paribas Emtia Strateji Direktörü David Wilson, altın-gümüş rasyosunun 1980'lerdeki iki yıllık ortalamanın hâlâ gerisinde olmasına rağmen toparlanma sürecine girdiğini söyledi. Wilson, "Altın şu aşamada daha mantıklı bir yatırım olarak öne çıkıyor. Gümüş ise aynı ölçüde bir riskten korunma işlevi sunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Wilson, altın fiyatlarındaki olumlu görünümün özellikle Polonya'nın öncülük ettiği merkez bankalarının sürdürdüğü alımlarla desteklendiğini ifade etti. Külçe altına yönelik ETF girişlerinin de genel olarak istikrarlı seyrettiğini belirten Wilson, geçen haftaki fiyat düzeltmesi sırasında kısa süreli bir gerileme yaşansa da girişlerin yeniden artışa geçtiğini kaydetti.

Deutsche Bank ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu birçok banka ve varlık yönetim şirketi, uzun vadeli talep dinamiklerinin altını yeniden güçlendireceği görüşünü paylaşıyor. Resmi talebin güçlü seyrine dikkat çeken Çin Merkez Bankası ise Ocak ayında altın alımlarını üst üste 15. aya taşıdı.

Gümüş tarafında ise özellikle Asya kaynaklı güçlü fiziki alımlar son aylarda yüksek oynaklığa yol açtı. Ancak arzın Avrupa ve Asya'ya yönelmesiyle birlikte fiziki piyasada bir miktar yumuşama sinyali görülmeye başlandı. Wilson, yaklaşan Ay Yeni Yılı tatilinin Çin'de gümüş talebini daha da zayıflatabileceğini belirtti.

ONS ALTIN 6 BİN DOLAR OLURSA GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

1 ons altın = 31,1035 gram

Bu yüzden:

Ons altın = 6 bin dolar

1 gram altın = 6 bin dolar ÷ 31,1035 ≈ 192,88 dolar

Bugünkü dolar kuru 43,63 TL civarında izleniyor.

Buna göre:

1 gram altın ≈ 192,88 $ × 43,63 TL ≈ 8.413 TL

Sonuç:

Ons altın 6 bin dolar olursa gram altın yaklaşık 8.400 – 8.500 TL civarında olabilir.

(Bu sadece bugünkü döviz kuru ve teorik ons altın fiyatına göre kaba bir hesaplamadır. Kapalıçarşıdaki alış-satış farkları, vergi ve kuyumcu marjları bu değeri değiştirebilir.)

