CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi OECD’de hanehalkı gelirleri G7’de durakladı

OECD’de hanehalkı gelirleri G7’de durakladı

OECD verileri, 2025’in üçüncü çeyreğinde üye ülkeler genelinde kişi başına reel hanehalkı gelirinin yüzde 0,3, kişi başına reel GSYH’nin ise yüzde 0,5 arttığını gösterdi. Her iki göstergede de artış oranları bir önceki çeyrekle aynı seviyede gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 15:01

Son Güncelleme Tarihi 10 Şubat 2026 15:04

Veri bulunan 20 ülkenin 11'inde reel hanehalkı geliri artarken, 8 ülkede düşüş kaydedildi, 1 ülkede ise değişim yaşanmadı. Buna karşın G7 ülkeleri genelinde reel gelir artışı durdu ve büyük ekonomilerin çoğunda gerileme dikkat çekti.

İngiltere'de kişi başına reel hanehalkı geliri yüzde 0,8 azalırken, kişi başına GSYH büyümesi yüzde 0 ile yatay seyretti. Fransa ve Kanada'da reel gelirler sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,1 gerilerken, kişi başına GSYH artışı yüzde 0,4 ve yüzde 0,5 olarak kaydedildi. ABD'de ise reel hanehalkı geliri yüzde 0,1 düşerken, kişi başına GSYH yüzde 0,9 arttı. Böylece ülkede 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana süren kesintisiz reel gelir artışı sona ermiş oldu.

Öte yandan İtalya'da reel hanehalkı geliri yüzde 1,7 artış gösterirken, Almanya'da artış yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.

Diğer OECD ülkeleri arasında en güçlü reel gelir artışı yüzde 1,6 ile Macaristan'da görülürken, kişi başına GSYH büyümesi yüzde 0,9 oldu. En belirgin gerileme ise reel gelirin yüzde 1,6 düştüğü Hollanda'da yaşandı; buna rağmen ülkede kişi başına GSYH yüzde 0,2 artış kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Bitcoin destek bulamayınca 70 bin doların altına düştü Bitcoin destek bulamayınca 70 bin doların altına düştü 10 Şubat 2026 10:02
Deutsche Bank: Yazılım ve teknoloji sektörleri spekülatif kredi piyasasında riskli Deutsche Bank: Yazılım ve teknoloji sektörleri spekülatif kredi piyasasında riskli 10 Şubat 2026 09:39
Fitch Ratings: Takaichi zaferi Japonya’da genişleyici mali politikayı işaret ediyor Fitch Ratings: Takaichi zaferi Japonya’da genişleyici mali politikayı işaret ediyor 10 Şubat 2026 09:35
Brent petrolün varili 68,65 dolar Brent petrolün varili 68,65 dolar 10 Şubat 2026 09:32
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 10 Şubat 2026 09:30
ABD ve Bangladeş, karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardı ABD ve Bangladeş, karşılıklı ticaret anlaşmasında mutabakata vardı 10 Şubat 2026 09:26
İngiltere perakendesinde Ocak’ta toparlanma: Gıda satışları öne çıktı İngiltere perakendesinde Ocak'ta toparlanma: Gıda satışları öne çıktı 10 Şubat 2026 09:17
Trump: Warsh, ABD ekonomisini yüzde 15 büyütebilir Trump: Warsh, ABD ekonomisini yüzde 15 büyütebilir 10 Şubat 2026 09:14
Yuan, dolar karşısında 2,5 yılın en güçlü seviyesine ulaştı Yuan, dolar karşısında 2,5 yılın en güçlü seviyesine ulaştı 10 Şubat 2026 09:09
Piyasalar pozitif seyrediyor Piyasalar pozitif seyrediyor 10 Şubat 2026 09:06
Petrol ve metaller için yükseliş potansiyeli uyarısı Petrol ve metaller için yükseliş potansiyeli uyarısı 10 Şubat 2026 09:04
ECB Başkanı Lagarde: Dijital euro Avrupa’nın ekonomik egemenliği için kritik ECB Başkanı Lagarde: Dijital euro Avrupa’nın ekonomik egemenliği için kritik 10 Şubat 2026 08:59
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.873,9200 Değişim 84,35 Son veri saati:
Düşük 13803,85 Yüksek 13888,2
Açılış
43,6395 Değişim 0,0594 Son veri saati:
Düşük 43,5744 Yüksek 43,6338
Açılış
51,9958 Değişim 0,1390 Son veri saati:
Düşük 51,8992 Yüksek 52,0382
Açılış
7.082,5360 Değişim 131,651 Son veri saati:
Düşük 6992,701 Yüksek 7124,352
Açılış
115,0298 Değişim 4,6099 Son veri saati:
Düşük 113,0393 Yüksek 117,6492
Açılış
BİST En Aktif Hisseler