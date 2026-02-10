OECD’de hanehalkı gelirleri G7’de durakladı

Veri bulunan 20 ülkenin 11'inde reel hanehalkı geliri artarken, 8 ülkede düşüş kaydedildi, 1 ülkede ise değişim yaşanmadı. Buna karşın G7 ülkeleri genelinde reel gelir artışı durdu ve büyük ekonomilerin çoğunda gerileme dikkat çekti.

İngiltere'de kişi başına reel hanehalkı geliri yüzde 0,8 azalırken, kişi başına GSYH büyümesi yüzde 0 ile yatay seyretti. Fransa ve Kanada'da reel gelirler sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,1 gerilerken, kişi başına GSYH artışı yüzde 0,4 ve yüzde 0,5 olarak kaydedildi. ABD'de ise reel hanehalkı geliri yüzde 0,1 düşerken, kişi başına GSYH yüzde 0,9 arttı. Böylece ülkede 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana süren kesintisiz reel gelir artışı sona ermiş oldu.

Öte yandan İtalya'da reel hanehalkı geliri yüzde 1,7 artış gösterirken, Almanya'da artış yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.

Diğer OECD ülkeleri arasında en güçlü reel gelir artışı yüzde 1,6 ile Macaristan'da görülürken, kişi başına GSYH büyümesi yüzde 0,9 oldu. En belirgin gerileme ise reel gelirin yüzde 1,6 düştüğü Hollanda'da yaşandı; buna rağmen ülkede kişi başına GSYH yüzde 0,2 artış kaydetti.