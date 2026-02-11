Dünyanın en büyük nikel madeni üretimi azaltacak

Yetkililerin arzı daraltarak fiyatları destekleme yönündeki adımlarını hızlandırdığı ifade edilirken, bu kapsamda söz konusu madenin izinli üretim kapasitesinde ciddi bir düşüşe gidilecek. Konuya yakın kaynaklara göre, PT Weda Bay Nickel'e bu yıl için 12 milyon tonluk üretim kotası verilmesi planlanıyor. Bu miktar, 2025 yılı için öngörülen 42 milyon tonluk seviyenin oldukça altında. Kuzey Maluku'daki Halmahera Adası'nda bulunan maden; Tsingshan Holding Group, Fransa merkezli Eramet SA ve PT Aneka Tambang ortaklığıyla işletiliyor.

Dünyanın en büyük nikel üreticisi konumundaki Endonezya, başlıca ihracat kaleminin değerini artırmak amacıyla büyük madencilik şirketlerinin üretim hacimlerini düşürmeye yönelik sert önlemler alıyor. Son kısıtlamalardan önce ülkenin arzı küresel üretimin yaklaşık yüzde 65'ine ulaşmış, bu durum da fiyatlarda iki yıl süren bir gerilemeye yol açmıştı.

Hükümetin, 2025 için belirlenen 379 milyon tonluk üretim hedefini bu yıl yaklaşık 260 milyon tona indirme planını duyurmasının ardından nikel fiyatları geçen ay yükseliş göstermişti. Ancak geçen yılki fiili üretim bu hedefin de altında kalmıştı. Nikel; paslanmaz çelik üretiminde ve elektrikli araç bataryalarında kritik bir metal olarak kullanılıyor. Buna karşın, batarya teknolojilerinde nikel içermeyen kimyasallara yönelim talep tarafında beklentilerin karşılanamamasına neden oldu.