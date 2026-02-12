Kripto piyasasında satış baskısı sürüyor: BlockFills işlemleri askıya aldı

Kripto varlık piyasalarında aşağı yönlü seyir sürüyor. Ay başında yaşanan sert dalgalanmanın ardından piyasalarda baskı devam ederken, yatırımcı duyarlılığının zayıf kaldığı görülüyor.

Dijital varlık ticaret şirketi Zerocap analisti Emir İbrahim, piyasada likiditenin daraldığını ve özellikle teknoloji hisselerinde gözlenen küresel riskten kaçış eğiliminin kripto varlıkları da olumsuz etkilediğini belirtti. İbrahim, son dönemde toplam kripto piyasa değerinden yaklaşık yarım trilyon doların silindiğine dikkat çekti.

Fiyatlamalara bakıldığında, Bitcoin yüzde 0,5 değer kaybederek 67.450,91 dolara gerilerken, Ethereum yüzde 0,27 düşüşle 1.964,29 dolar seviyesine indi.

Öte yandan, kripto piyasasındaki gerilemenin ardından Chicago merkezli kripto likidite sağlayıcısı ve kredi kuruluşu BlockFills, müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Şirket, geçen hafta itibarıyla çekimlerin askıya alındığını ve platforma yeniden likidite sağlamak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BlockFills sözcüsü, aralarında kripto hedge fonları ve varlık yöneticilerinin de bulunduğu müşterilerle aktif iletişim halinde olduklarını ifade etti.

PitchBook verilerine göre şirket, 2021'de 6 milyon dolar, 2022'de ise 37 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımcıları arasında CME Ventures ve Susquehanna Capital yer alıyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre BlockFills, 2025 itibarıyla 2 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet verirken, 61,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Şirket, para çekme işlemlerinin geçici bir tedbir olduğunu vurgulayarak, müşterilerin spot ve türev piyasalarda pozisyon açıp kapatmaya devam edebildiğini belirtti. BlockFills sözcüsü, sürecin çözümü için yoğun şekilde çalıştıklarını ve gelişmeler hakkında müşterileri düzenli olarak bilgilendireceklerini kaydetti.