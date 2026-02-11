Commerzbank, beklentilerin üzerinde kar açıkladı

CANLI BORSA
Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank, 2025’in dördüncü çeyreğinde analist tahminlerini aşan sonuçlar açıkladı. Bankanın gelirleri, 3,08 milyar euro olan beklentinin üzerinde 3,14 milyar euroya ulaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 09:31

Commerzbank, 4. çeyrekte beklentilerin üzerinde 737 milyon euro net kar elde etti; piyasa beklentisi 657 milyon euroydu.

Bankanın net faiz geliri 2,05 milyar euro ile beklentiyi hafif aştı (2,04 milyar euro), net komisyon geliri ise 1,03 milyar euroya ulaştı. Ancak faaliyet giderleri 1,81 milyar euro ile 1,76 milyar euro seviyesindeki tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Net maddi özkaynak kârlılığı (RoTE) %10,1 olarak kaydedilirken, çekirdek ana sermaye yeterlilik oranı (CET1) %14,7 ile beklentiyle uyumlu oldu. Banka ayrıca hisse başına 1,10 euro temettü dağıtacağını açıkladı.

