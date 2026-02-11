Commerzbank, beklentilerin üzerinde kar açıkladı

Commerzbank, 4. çeyrekte beklentilerin üzerinde 737 milyon euro net kar elde etti; piyasa beklentisi 657 milyon euroydu.

Bankanın net faiz geliri 2,05 milyar euro ile beklentiyi hafif aştı (2,04 milyar euro), net komisyon geliri ise 1,03 milyar euroya ulaştı. Ancak faaliyet giderleri 1,81 milyar euro ile 1,76 milyar euro seviyesindeki tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Net maddi özkaynak kârlılığı (RoTE) %10,1 olarak kaydedilirken, çekirdek ana sermaye yeterlilik oranı (CET1) %14,7 ile beklentiyle uyumlu oldu. Banka ayrıca hisse başına 1,10 euro temettü dağıtacağını açıkladı.