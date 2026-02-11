VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,70 düşüşle 15.122,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 09:32

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,85 azalışla 15.229,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.149,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,70 altında 15.122,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesiyle risk algısı bir miktar artarken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.000 ve 14.900 puanın destek, 15.200 ve 15.300 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

