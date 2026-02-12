Japonya’da üretici fiyat artışı Ocak'ta hız kesti

Japonya'da yıllık bazda toptan enflasyon ocak ayında üst üste ikinci kez ivme kaybetti. Buna karşın yen cinsinden ithalat maliyetlerindeki yükseliş, zayıf Japon Yeni'nin fiyatlar ve para politikası üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Şirketlerin birbirlerine uyguladığı mal ve hizmet fiyatlarını izleyen Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (CGPI), ocakta yıllık yüzde 2,3 artış gösterdi. Veri piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, aralık ayında kaydedilen yüzde 2,4'lük artışın altında kaldı.

Alt kalemlerde ise farklılaşma dikkat çekti. Ocakta yakıt fiyatları yıllık bazda yüzde 12,9 düşerken, demir dışı metallerde fiyat artışı yüzde 33'e, tarım ürünlerinde yüzde 22,4'e ulaştı. Gıda ve içecek fiyatları da aralıktaki yüzde 4,8'lik artışın ardından ocakta yüzde 4,7 yükseldi.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi, aralıkta yukarı yönlü revize edilen yüzde 0,2'lik artışın ardından ocakta yıllık yüzde 0,5 artarak kur etkisinin sürdüğüne işaret etti.

Analistler, önümüzdeki dönemde yakıt sübvansiyonlarının katkısıyla toptan fiyat artışlarının daha ılımlı seyredebileceğini değerlendiriyor. Sompo Institute Plus kıdemli ekonomisti Masato Koike, üretici fiyatlarındaki yavaşlamanın gecikmeli olarak tüketici enflasyonunu aşağı çekebileceğini belirtti. Hizmet sektörü enflasyonunda da ivme kaybı yaşandığını kaydeden Koike, fiyat gelişmelerinin Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım süreci üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Toptan fiyat verileri, enflasyonun kalıcı biçimde yüzde 2 hedefi etrafında istikrar kazanıp kazanmadığını değerlendiren Japonya Merkez Bankası açısından kritik göstergeler arasında bulunuyor.