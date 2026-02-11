Japon yeni, para birimleri karşısında güçleniyor

Japonya Maliye Bakanı Katayama ve Bakan Yardımcısı Mimura, yenin aşırı zayıflığına karşı dikkatli olduklarını vurguladı. DBS Group Research stratejisti Philip Wee, açıklamaların müdahale endişelerini canlı tuttuğunu belirtti.

ING Global'e göre, Japonya'daki sıkılaşan para politikası ve genişlemeci maliye politikası ayrışması, yenin toparlanmasını destekliyor. Başbakan Sanae Takaichi yönetimi ve LDP'nin güçlü çoğunluğu, mali genişleme ve büyüme odaklı girişimler için siyasi istikrar sağlıyor.

Bültene göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ) bu yıl kademeli normalleşme çerçevesinde en az bir faiz artışı yapabilir. Bu, ABD'de Fed'in potansiyel ek faiz indirimleriyle birlikte dolar/yen paritesindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlayabilir. ING, dolar/yen'in 150 seviyelerine düşebileceğini, ancak 158-160 aralığındaki yükselişlerde yeniden yen alımı görülebileceğini öngörüyor.

Genel olarak, para politikası ayrışması ve siyasi istikrar, orta vadede yen için daha yapıcı bir görünüm sunuyor. Volatilitenin sürmesi bekleniyor, ancak risk dengesi sürekli değer kaybı yerine kademeli güçlenmeye işaret ediyor.