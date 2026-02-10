CANLI BORSA
Bithumb'dan promosyon hatası: Müşterilerine 620 bin Bitcoin gönderdi!

Güney Kore’nin ikinci büyük kripto para borsası Bithumb, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir promosyon sırasında müşterilerinin hesaplarına yanlışlıkla 620 bin bitcoin aktardı. Yaklaşık 42 milyar dolarlık değerle dikkat çeken bu hatanın ardından borsa yönetimi, kaybolan fonları geri almak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Güney Kore'nin ikinci büyük kripto para borsası Bithumb, 6 Şubat'ta düzenlediği "rastgele kutu" promosyonu sırasında müşterilerine yanlışlıkla 620 bin bitcoin aktardı. Normalde 695 müşteriye toplam 620 bin Kore wonu (yaklaşık 423 dolar) dağıtılması planlanırken, bir personelin ödül miktarlarını bitcoin cinsinden girmesi sonucu hata ortaya çıktı.

Promosyonu kullanan 249 müşteri, borsanın sahip olduğu toplam bitcoin miktarının yaklaşık 14 katı değerindeki varlığı hesaplarında gördü.

FİNANSAL OTORİTELERDEN TEPKİ

Güney Kore Finansal Denetim Servisi (FSS) Başkanı Lee Chan-jin, durumu bitcoinlerini satan kullanıcılar açısından "felaket" olarak nitelendirdi. Cuma gününden itibaren bitcoin fiyatlarının yükselmesi, ödüllerini iade etmek zorunda kalan müşterilerin ciddi zarar riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Lee, olayın borsaların iç defter sistemlerindeki yapısal sorunları açığa çıkardığını belirtti.

Hukuk uzmanları, hatalı varlıkları satan kullanıcıların cezai sorumluluğu konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Güney Kore Yüksek Mahkemesi'nin 2021'de verdiği bir karar, kripto paraların ceza hukuku kapsamında "mülk" olarak kabul edilmediğine işaret ediyor.

İKNA SÜRECİ VE HUKUKİ BELİRSİZLİKLER

Bithumb, hatalı işlemlerin yüzde 99,7'sini geri alarak düzelttiğini ve yaşananlar için özür dilediğini açıkladı. Ancak borsa hesapları dondurulmadan önceki 35 dakikalık süreçte 86 müşteri yaklaşık 1.788 bitcoin sattı. Bu durum kısa süreli fiyat düşüşüne yol açarken, satılan varlıkların bir kısmının banka hesaplarına çekildiği veya diğer kripto paralara dönüştürüldüğü bildirildi.

Şirket, nakde çevrilen tutarların iadesi için yaklaşık 80 müşteriyle bire bir görüşmeler yürütüyor ve mahkemelerin varlığın orijinal halinin iadesine karar verebileceği sivil davalardan kaçınmayı hedefliyor.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

FSS, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Güney Kore parlamentosu ise 11 Şubat'ta borsa yetkilileri ve finansal otoritelerin katılımıyla acil bir oturum düzenleyecek.

Bithumb, açıklamasında hatanın dış kaynaklı bir siber saldırı veya güvenlik ihlaliyle bağlantılı olmadığını, tüm ödeme süreçleri ve iç kontrol sistemlerinin yeniden tasarlanacağını vurguladı.

