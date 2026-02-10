Alphabet ilk kez sterlin ve isviçre frangı tahvili ihraç ediyor

CANLI BORSA
Alphabet, tarihinde ilk kez İngiliz sterlini ve İsviçre frangı cinsinden tahvil ihracına başladı. ABD doları piyasasında 20 milyar dolarlık rekor borçlanmanın ardından gelen bu adım, yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve fonlama maliyetlerini optimize etme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet Inc., küresel finansman stratejisini genişleterek tarihinde ilk kez İngiliz sterlini ve İsviçre frangı cinsinden tahvil satışına başladı. ABD doları cinsinden 20 milyar dolarlık rekor borçlanmanın hemen ardından gelen bu adım, şirketin yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve farklı para birimlerinde likidite avantajı sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Alphabet, hem sterlin hem de İsviçre frangı piyasalarında beşer dilimden oluşan tahvil paketleri sunuyor. Sterlin ihraçlarında vadeler 3 yıldan 32 yıla kadar uzanıyor ve bunlar arasında nadir görülen 100 yıllık bir vade de yer alıyor. İsviçre frangı tahvilleri ise 3, 6, 10, 15 ve 25 yıllık vadelerle yatırımcılara sunuldu. Her iki piyasadaki fiyatlamaların gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Şirketin bu küresel borçlanma hamlesi, 2026 yılı içinde yapay zeka altyapısını geliştirmek için planlanan 185 milyar dolarlık rekor sermaye harcamasını finanse etmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz Pazartesi ABD doları piyasasında gerçekleştirilen ihraçta 100 milyar doları aşan talep toplanması, yatırımcıların teknoloji devinin borç ödeme kapasitesine duyduğu güveni ortaya koydu. Avrupa piyasalarındaki yeni adımlar ise fonlama maliyetlerini optimize etme hedefini destekliyor.

Sterlin piyasasına giriş, özellikle İngiltere merkezli emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin uzun vadeli varlık taleplerini karşılamayı hedeflerken; İsviçre frangı cinsi tahviller, düşük faiz ortamı ve piyasa istikrarı nedeniyle son yıllarda küresel şirketler tarafından sıkça tercih edilen bir çeşitlendirme yöntemi olarak öne çıkıyor. Alphabet, geçtiğimiz yıl euro cinsi tahvil ihraçlarıyla birlikte Avrupa borç piyasalarının en aktif katılımcılarından biri olma konumunu sürdürüyor.

