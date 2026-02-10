Enerji şirketi bp'nin karı azaldı

Enerji şirketi bp'nin açıkladığı 2025 bilançosuna göre, bp'nin geçen yılki karı "zayıf petrol fiyatlarına rağmen" 7,48 milyar dolar oldu.

Analistlerin beklentileri 2024'te 8,91 milyar dolar kar açıklayan şirketin geçen yılki karının 7,58 milyar dolar olacağı yönündeydi. Böylece, bp'nin 2025'teki karı yıllık bazda yüzde 16 düşüş gösterdi.

Öte yandan, bp'nin yılın son çeyreğindeki karı 1,54 milyar dolarla piyasa beklentilerine paralel şekilde gerçekleşti.

Şirket yönetim kurulu bir süredir devam ettirdiği hisse geri alım programını ise askıya almaya ve nakdi bilançoyu güçlendirmek için tahsis etmeye karar verdi.

bp Ara Dönem Üst Yöneticisi (CEO) Carol Howle, sonuçlara ilişkin açıklamasında, "2025, güçlü temel finansal sonuçlar, güçlü operasyonel performans ve anlamlı stratejik ilerlemelerin yaşandığı bir yıl oldu. Dört ana hedefimiz olan nakit akışı ve getirileri artırmak, maliyetleri azaltmak ve bilançoyu güçlendirmek konusunda ilerleme kaydettik, ancak daha yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin yeni CEO'su Meg O'Neill, 1 Nisan'da görevine başlayacak.