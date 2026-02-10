CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Enerji şirketi bp'nin karı azaldı

Enerji şirketi bp'nin karı azaldı

Enerji şirketi bp'nin 2025'teki karı yıllık bazda yüzde 16 gerilerken, şirket hisse geri alım programını askıya aldı.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2026 11:55

Enerji şirketi bp'nin açıkladığı 2025 bilançosuna göre, bp'nin geçen yılki karı "zayıf petrol fiyatlarına rağmen" 7,48 milyar dolar oldu.

Analistlerin beklentileri 2024'te 8,91 milyar dolar kar açıklayan şirketin geçen yılki karının 7,58 milyar dolar olacağı yönündeydi. Böylece, bp'nin 2025'teki karı yıllık bazda yüzde 16 düşüş gösterdi.

Öte yandan, bp'nin yılın son çeyreğindeki karı 1,54 milyar dolarla piyasa beklentilerine paralel şekilde gerçekleşti.

Şirket yönetim kurulu bir süredir devam ettirdiği hisse geri alım programını ise askıya almaya ve nakdi bilançoyu güçlendirmek için tahsis etmeye karar verdi.

bp Ara Dönem Üst Yöneticisi (CEO) Carol Howle, sonuçlara ilişkin açıklamasında, "2025, güçlü temel finansal sonuçlar, güçlü operasyonel performans ve anlamlı stratejik ilerlemelerin yaşandığı bir yıl oldu. Dört ana hedefimiz olan nakit akışı ve getirileri artırmak, maliyetleri azaltmak ve bilançoyu güçlendirmek konusunda ilerleme kaydettik, ancak daha yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin yeni CEO'su Meg O'Neill, 1 Nisan'da görevine başlayacak.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs’tan dolar/yen için yukarı yönlü risk uyarısı Goldman Sachs’tan dolar/yen için yukarı yönlü risk uyarısı 10 Şubat 2026 08:46
Bakır ve alüminyumda yükseliş ivme kaybetti Bakır ve alüminyumda yükseliş ivme kaybetti 10 Şubat 2026 08:43
Artan arz ve çin etkisiyle demir cevheri fiyatlarında gerileme beklentisi Artan arz ve çin etkisiyle demir cevheri fiyatlarında gerileme beklentisi 10 Şubat 2026 08:39
Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde seyrediyor Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde seyrediyor 09 Şubat 2026 16:54
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya çıktı 09 Şubat 2026 16:41
Fransa Merkez Bankası Başkanı istifa etti Fransa Merkez Bankası Başkanı istifa etti 09 Şubat 2026 16:40
Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu mali kriz nedeniyle faaliyetlerini durdurdu Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu mali kriz nedeniyle faaliyetlerini durdurdu 09 Şubat 2026 15:53
Avrupa’da doğal gaz fiyatları geriledi Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi 09 Şubat 2026 15:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 09 Şubat 2026 14:19
BoJ faiz artışlarını beklenenden daha hızlı yapabilir BoJ faiz artışlarını beklenenden daha hızlı yapabilir 09 Şubat 2026 14:09
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 09 Şubat 2026 12:49
Takaichi’nin zaferi sonrası dolar, yen karşısında geriledi Takaichi’nin zaferi sonrası dolar, yen karşısında geriledi 09 Şubat 2026 10:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.842,5400 Değişim 84,35 Son veri saati:
Düşük 13803,85 Yüksek 13888,2
Açılış
43,6287 Değişim 0,0519 Son veri saati:
Düşük 43,5744 Yüksek 43,6263
Açılış
52,0001 Değişim 0,1113 Son veri saati:
Düşük 51,8992 Yüksek 52,0105
Açılış
7.074,5800 Değişim 131,651 Son veri saati:
Düşük 6992,701 Yüksek 7124,352
Açılış
115,0528 Değişim 4,6099 Son veri saati:
Düşük 113,0393 Yüksek 117,6492
Açılış
BİST En Aktif Hisseler