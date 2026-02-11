Yapay zeka endişesi varlık yönetimi hisselerini sarsıyor

Wall Street'te, yapay zekanın finans sektöründeki etkileri, küçük yazılım şirketlerinden büyük varlık yönetim firmalarına kadar birçok hissede satış dalgası yarattı. Dün, Altruist Corp.'un yeni vergi stratejisi aracı, yatırımcıları tedirgin ederek varlık yönetimi hisselerinde sert düşüşe yol açtı.

Charles Schwab yüzde 9,5, Raymond James Financial yüzde 8,8, LPL Financial yüzde 11,3 ve Stifel Financial yüzde 7,2 değer kaybetti. Araç, finans danışmanlarının müşteriler için stratejileri kişiselleştirmesine ve bordro, hesap özeti gibi belgeleri hazırlamasına yardımcı oluyor. Bloomberg Intelligence analisti Neil Sipes, "Yatırımcılar, yapay zekanın sektörde verimlilik, ücretler ve pazar payı üzerinde yaratabileceği değişikliklerden endişeli" dedi.

Benzer şekilde, Anthropic'in iş görevlerini otomatikleştiren araçları ve Insurify'ın yapay zekalı oran karşılaştırma uygulaması, hukuk, finans ve sigorta sektörlerinde hisseleri düşürdü. Graniteshares CEO'su Will Rhind, "Yapay zekanın potansiyeli büyük, ancak yeni kullanım alanları sektörleri sarsıyor" yorumunu yaptı.