ABD, İran petrol tankerlerine müdahale seçeneğini masada tutuyor

Wall Street Journal'a göre, Trump yönetimi yetkilileri, İran petrolü taşıyan tankerleri ele geçirme ihtimalini tartıştı. Ancak olası Tahran misillemesi ve küresel petrol piyasasına etkisi nedeniyle karar ertelendi.

ABD, son iki ayda İran petrolü taşıyan birkaç gemiyi daha önce durdurmuştu. Bu "gölge filo", yaptırım uygulanan ülkelerden Çin ve diğer alıcılara yasadışı petrol nakliyesi yapıyor. Yetkililer, gemilere müdahalenin Tahran'ın gelirini daraltabileceğini ve ABD'nin Karayipler'deki agresif stratejisini genişletebileceğini belirtiyor.

Buna karşın İran, ABD'ye misilleme olarak müttefik tankerlerini durdurabilir veya Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir; bu da petrol fiyatlarını yükseltip Beyaz Saray'a siyasi baskı yaratabilir. ABD, müdahale durumunda gemileri ele geçirip personeli ve petrolü başka bir noktaya yönlendirmeyi planlıyor. Beyaz Saray, diplomasiye öncelik verdiğini ancak başarısızlık durumunda farklı seçeneklerin hazır olduğunu açıkladı.