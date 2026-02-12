Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi

CANLI BORSA
ABD’de beklentileri aşan istihdam verileri, doların güçlenmesine yol açarken piyasalarda Fed’in ilk faiz indirimi beklentisi hazirandan temmuza kaydı. Ancak yatırımcılar haziran ihtimalini tamamen göz ardı etmiyor.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 09:11

ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gelen istihdam verileri, iş gücü piyasasının yıla sağlam bir başlangıç yaptığını ortaya koydu. Güçlü tablo dolar lehine fiyatlamaları desteklerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi takvimine ilişkin piyasa beklentilerinde sınırlı ancak dikkat çekici bir revizyon yaşandı.

Justin Low'un yayımlanan analizine göre, istihdam raporu öncesinde Fed fon vadeli kontratları bu yıl için yaklaşık 60 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor ve ilk 25 baz puanlık adımı haziran ayı için fiyatlıyordu.

Veri sonrasında ise yıl geneline ilişkin indirim beklentisi yaklaşık 53 baz puana geriledi. İlk 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de haziran ayından temmuz ayına ötelenmiş oldu.

Buna karşın piyasalar, ilk indirimin temmuza kaymasına rağmen haziran ayında faiz indirimi yapılma olasılığını yüzde 73 seviyesinde fiyatlamaya devam ediyor. Bu da yılın ilk yarısında bir indirim ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Analistler, son verinin Fed'in erken bir adım atması yönündeki beklentileri şimdilik zayıflattığını belirtiyor.

Öte yandan piyasa uzmanları, tek bir veri setinin kalıcı bir eğilim oluşturmayacağı uyarısında bulunuyor. Şubat ayına ilişkin verilerin beklentilerin altında gelmesi halinde mevcut fiyatlamaların yeniden değişebileceği ifade ediliyor. İş gücü piyasasındaki soğumaya dair daha güçlü sinyaller aranırken, gözler yarın açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisine çevrildi.

Bugün ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Ancak piyasalar açısından asıl belirleyici unsurun istihdam trendi ve enflasyon verileri olacağı değerlendiriliyor.

