CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi

Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi

Morgan Stanley Investment Management’ın 2026 görünüm raporuna göre, Fed’in güvercin duruşu ve yapay zekâ temalı büyüme hisse senetlerindeki boğa piyasasını desteklemeye devam edecek.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 09:09

Morgan Stanley Investment Management (MSIM), 2026 yılına ilişkin yayımladığı görünüm raporunda, küresel hisse senedi piyasalarındaki yükseliş eğiliminin henüz sona ermediğini bildirdi.

Raporda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) görece güvercin para politikası yaklaşımı ile yapay zekâ odaklı büyümenin etkisiyle boğa piyasasının üst üste dördüncü yılı da artıda tamamlayabileceği öngörüldü.

MSIM değerlendirmesinde, yatırımcılar açısından çeşitli fırsat alanlarına da işaret edildi. Buna göre, ABD'de tüketici harcamalarının seyri, ara seçimler etrafında oluşabilecek piyasa dalgalanmaları, Japonya'daki kurumsal reform süreci ve doların zayıflamasıyla desteklenen gelişen piyasa varlıkları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 11 Şubat 2026 09:32
Commerzbank, beklentilerin üzerinde kar açıkladı Commerzbank, beklentilerin üzerinde kar açıkladı 11 Şubat 2026 09:31
Japon yeni, para birimleri karşısında güçleniyor Japon yeni, para birimleri karşısında güçleniyor 11 Şubat 2026 09:27
ABD, İran petrol tankerlerine müdahale seçeneğini masada tutuyor ABD, İran petrol tankerlerine müdahale seçeneğini masada tutuyor 11 Şubat 2026 09:23
Yapay zeka endişesi varlık yönetimi hisselerini sarsıyor Yapay zeka endişesi varlık yönetimi hisselerini sarsıyor 11 Şubat 2026 09:20
Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor 11 Şubat 2026 09:14
ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı 11 Şubat 2026 09:11
Piyasalar ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı 11 Şubat 2026 09:07
ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti 11 Şubat 2026 08:57
Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi 11 Şubat 2026 08:55
ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir 11 Şubat 2026 08:52
Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor 11 Şubat 2026 08:41
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.787,8200 Değişim 232,03 Son veri saati:
Düşük 13680,91 Yüksek 13912,94
Açılış
43,657 Değişim 0,0195 Son veri saati:
Düşük 43,6303 Yüksek 43,6498
Açılış
51,959 Değişim 0,1762 Son veri saati:
Düşük 51,8204 Yüksek 51,9966
Açılış
7.119,3080 Değişim 75,633 Son veri saati:
Düşük 7079,868 Yüksek 7155,501
Açılış
117,9244 Değişim 4,5983 Son veri saati:
Düşük 114,552 Yüksek 119,1503
Açılış
BİST En Aktif Hisseler