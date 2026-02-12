Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi

Morgan Stanley Investment Management (MSIM), 2026 yılına ilişkin yayımladığı görünüm raporunda, küresel hisse senedi piyasalarındaki yükseliş eğiliminin henüz sona ermediğini bildirdi.

Raporda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) görece güvercin para politikası yaklaşımı ile yapay zekâ odaklı büyümenin etkisiyle boğa piyasasının üst üste dördüncü yılı da artıda tamamlayabileceği öngörüldü.

MSIM değerlendirmesinde, yatırımcılar açısından çeşitli fırsat alanlarına da işaret edildi. Buna göre, ABD'de tüketici harcamalarının seyri, ara seçimler etrafında oluşabilecek piyasa dalgalanmaları, Japonya'daki kurumsal reform süreci ve doların zayıflamasıyla desteklenen gelişen piyasa varlıkları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.