İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü

İngiltere ekonomisi 2025 genelinde ise %1,3 büyüme kaydederek, 2024'teki %1,1'lik büyümenin üzerine çıktı. Aralık ayında ekonomik faaliyetler aylık bazda %0,1 artış gösterdi.

Ancak çeyreklik büyümenin beklentilerin altında kalması, yüksek borçlanma maliyetleri, artan işsizlik ve temkinli tüketici harcamaları gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. Ayrıca 2025, enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi ve ABD'nin İngiltere'den yapılan ithalata uyguladığı yüksek tarifeler nedeniyle ekonomik toparlanmanın sınırlı kaldığı bir yıl oldu.