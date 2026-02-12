İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü

CANLI BORSA
İngiltere ekonomisi, 2025’in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 artış göstererek üçüncü çeyrekteki büyüme oranını korudu. Böylece yılın son çeyreğinde büyüme, ekonomistlerin ve İngiltere Merkez Bankası’nın beklediği %0,2 seviyesinin altında kaldı.

İngiltere ekonomisi 2025 genelinde ise %1,3 büyüme kaydederek, 2024'teki %1,1'lik büyümenin üzerine çıktı. Aralık ayında ekonomik faaliyetler aylık bazda %0,1 artış gösterdi.

Ancak çeyreklik büyümenin beklentilerin altında kalması, yüksek borçlanma maliyetleri, artan işsizlik ve temkinli tüketici harcamaları gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. Ayrıca 2025, enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi ve ABD'nin İngiltere'den yapılan ithalata uyguladığı yüksek tarifeler nedeniyle ekonomik toparlanmanın sınırlı kaldığı bir yıl oldu.

