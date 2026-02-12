CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,36 yükselişle 15.351,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 09:33

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 artışla 15.296,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.346,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,36 üzerinde 15.351,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içindeyse yeni günde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk "Enflasyon Raporu"na çevrildi.

TCMB geçen yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.500 puanın direnç, 15.300 ve 15.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 11 Şubat 2026 10:01
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 11 Şubat 2026 09:58
Japon elektronik devi Sharp küçülmeye gidiyor Japon elektronik devi Sharp küçülmeye gidiyor 11 Şubat 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 11 Şubat 2026 09:32
Commerzbank, beklentilerin üzerinde kar açıkladı Commerzbank, beklentilerin üzerinde kar açıkladı 11 Şubat 2026 09:31
Japon yeni, para birimleri karşısında güçleniyor Japon yeni, para birimleri karşısında güçleniyor 11 Şubat 2026 09:27
ABD, İran petrol tankerlerine müdahale seçeneğini masada tutuyor ABD, İran petrol tankerlerine müdahale seçeneğini masada tutuyor 11 Şubat 2026 09:23
Yapay zeka endişesi varlık yönetimi hisselerini sarsıyor Yapay zeka endişesi varlık yönetimi hisselerini sarsıyor 11 Şubat 2026 09:20
Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor 11 Şubat 2026 09:14
ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı 11 Şubat 2026 09:11
Piyasalar ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı 11 Şubat 2026 09:07
ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti 11 Şubat 2026 08:57
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.787,8200 Değişim 232,03 Son veri saati:
Düşük 13680,91 Yüksek 13912,94
Açılış
43,6522 Değişim 0,0213 Son veri saati:
Düşük 43,6303 Yüksek 43,6516
Açılış
51,9102 Değişim 0,1762 Son veri saati:
Düşük 51,8204 Yüksek 51,9966
Açılış
7.109,6710 Değişim 75,633 Son veri saati:
Düşük 7079,868 Yüksek 7155,501
Açılış
117,9859 Değişim 4,5983 Son veri saati:
Düşük 114,552 Yüksek 119,1503
Açılış
BİST En Aktif Hisseler