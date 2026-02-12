CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya, Küba’ya petrol sevkiyatı yapacak

Rusya, Küba’ya petrol sevkiyatı yapacak

Rusya’nın, ABD’nin gümrük vergisi tehdidi nedeniyle yakıt sorunu yaşanan Küba’ya petrol sevkiyatı yapacağı açıklandı.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 15:56

Rus gazetesi İzvestiya'nın, Rusya'nın Havana Büyükelçiliğinden isimsiz diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, Küba'ya petrol sevkiyatına ilişkin açıklamaya yer verildi.

Rusya'nın Küba'ya petrol göndermeye hazırlandığına işaret edilen açıklamada, sevkiyatın insani yardım şeklinde kısa sürede başlamasının beklendiği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün yaptığı açıklamada, Kübalı yetkililerle ülkeye yardım seçenekleri konusunda istişaralerde bulunduklarını kaydetmişti.

KÜBA'YA PETROL SATAN VEYA SAĞLAYAN ÜLKELERDEN İTHAL EDİLEN MALLARA GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Trump, 30 Ocak'ta, "ulusal acil durum" ilan ederek Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Donald Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü 12 Şubat 2026 10:29
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 10:24
Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı 12 Şubat 2026 10:08
Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! 12 Şubat 2026 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Şubat 2026 09:33
Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi 12 Şubat 2026 09:11
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi 12 Şubat 2026 09:09
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 09:05
Japonya’da üretici fiyat artışı Ocak’ta hız kesti Japonya’da üretici fiyat artışı Ocak'ta hız kesti 12 Şubat 2026 09:01
Demir cevheri ve nikelde yükseliş: Çin’in destek mesajı ve Endonezya kararı fiyatları hareketlendirdi Demir cevheri ve nikelde yükseliş: Çin’in destek mesajı ve Endonezya kararı fiyatları hareketlendirdi 12 Şubat 2026 08:58
Kripto piyasasında satış baskısı sürüyor: BlockFills işlemleri askıya aldı Kripto piyasasında satış baskısı sürüyor: BlockFills işlemleri askıya aldı 12 Şubat 2026 08:55
CBO: ABD’de bütçe açığı 2036’da 3,1 trilyon dolara çıkacak CBO: ABD’de bütçe açığı 2036’da 3,1 trilyon dolara çıkacak 12 Şubat 2026 08:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.149,5300 Değişim 399,27 Son veri saati:
Düşük 13784,8 Yüksek 14184,07
Açılış
43,6548 Değişim 0,0230 Son veri saati:
Düşük 43,6303 Yüksek 43,6533
Açılış
52,013 Değişim 0,2015 Son veri saati:
Düşük 51,8204 Yüksek 52,0219
Açılış
7.130,0640 Değişim 75,633 Son veri saati:
Düşük 7079,868 Yüksek 7155,501
Açılış
116,5615 Değişim 4,5983 Son veri saati:
Düşük 114,552 Yüksek 119,1503
Açılış
BİST En Aktif Hisseler