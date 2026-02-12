CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 310 bin liraya geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 17:01

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 7 milyon 365 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 310 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 357 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 273 milyon 591 bin 830,12 lira, işlem miktarı ise 313,97 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 874 milyon 700 bin 658,02 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ile ARD Grup Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.357.000,00 5.225,00
En Düşük 7.300.000,00 5.010,00
En Yüksek 7.365.000,00 5.227,25
Kapanış 7.310.000,00 5.223,30
Ağırlıklı Ortalama 7.331.370,36 5.166,68
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.273.591.830,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 313,97
Toplam İşlem Adedi 40

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü 12 Şubat 2026 10:29
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 10:24
Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı 12 Şubat 2026 10:08
Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! 12 Şubat 2026 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Şubat 2026 09:33
Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi 12 Şubat 2026 09:11
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi 12 Şubat 2026 09:09
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 09:05
Japonya’da üretici fiyat artışı Ocak’ta hız kesti Japonya’da üretici fiyat artışı Ocak'ta hız kesti 12 Şubat 2026 09:01
Demir cevheri ve nikelde yükseliş: Çin’in destek mesajı ve Endonezya kararı fiyatları hareketlendirdi Demir cevheri ve nikelde yükseliş: Çin’in destek mesajı ve Endonezya kararı fiyatları hareketlendirdi 12 Şubat 2026 08:58
Kripto piyasasında satış baskısı sürüyor: BlockFills işlemleri askıya aldı Kripto piyasasında satış baskısı sürüyor: BlockFills işlemleri askıya aldı 12 Şubat 2026 08:55
CBO: ABD’de bütçe açığı 2036’da 3,1 trilyon dolara çıkacak CBO: ABD’de bütçe açığı 2036’da 3,1 trilyon dolara çıkacak 12 Şubat 2026 08:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.153,8900 Değişim 399,27 Son veri saati:
Düşük 13784,8 Yüksek 14184,07
Açılış
43,6548 Değişim 0,0230 Son veri saati:
Düşük 43,6303 Yüksek 43,6533
Açılış
52,0026 Değişim 0,2015 Son veri saati:
Düşük 51,8204 Yüksek 52,0219
Açılış
7.129,9520 Değişim 75,633 Son veri saati:
Düşük 7079,868 Yüksek 7155,501
Açılış
116,6036 Değişim 4,5983 Son veri saati:
Düşük 114,552 Yüksek 119,1503
Açılış
BİST En Aktif Hisseler