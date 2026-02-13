Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı

Bitcoin fiyatlarında yaşanan sert gerileme, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin kripto para odaklı ekonomi politikasına ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı ve ülkenin borçlanma piyasalarında dalgalanmayı artırdı.

Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden Bukele, son fiyat düşüşüne rağmen her gün bir Bitcoin satın alma politikasını sürdürdü. Ancak değer kaybının, hükümetin kripto varlıklarında yüz milyonlarca dolarlık erozyona yol açtığı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen 1,4 milyar dolarlık kredi müzakerelerini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Piyasalarda artan endişeler kredi risk göstergelerine de yansıdı. Yatırımcılar, El Salvador'un kredi temerrüt takası (CDS) primlerini son beş ayın en yüksek seviyesine taşıyarak kripto merkezli ekonomi stratejisine yönelik rahatsızlığın sinyalini verdi.

Piyasa aktörleri, Bukele'nin hem Bitcoin alımlarını sürdürmesi hem de emeklilik sistemine yönelik reformları ertelemesinin, ülkeyi IMF ile daha sert bir müzakere sürecine sürükleyebileceğini değerlendiriyor.

IMF programında yaşanabilecek bir aksamanın, ülke borcunun en önemli destek unsurlarından birini zayıflatabileceği ifade ediliyor. El Salvador tahvilleri son üç yılda yüzde 130'un üzerinde getiri sağlayarak gelişmekte olan piyasalar arasında dikkat çeken bir toparlanma performansı sergilemişti.

T. Rowe Price gelişen piyasalar egemen borç analisti Christopher Mejia ise, "IMF, kaynakların potansiyel olarak Bitcoin alımlarında kullanılmasına itiraz edebilir. Bitcoin'deki düşüş de yatırımcı kaygılarını azaltmıyor" değerlendirmesinde bulundu.