CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı

Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı

Bitcoin fiyatlarında yaşanan sert gerileme, El Salvador’un borçlanma piyasalarında yeni bir dalgalanma yarattı. Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin kripto para odaklı ekonomi politikalarına ilişkin risk algısı yeniden yükseldi.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2026 09:33

Bitcoin fiyatlarında yaşanan sert gerileme, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin kripto para odaklı ekonomi politikasına ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı ve ülkenin borçlanma piyasalarında dalgalanmayı artırdı.

Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden Bukele, son fiyat düşüşüne rağmen her gün bir Bitcoin satın alma politikasını sürdürdü. Ancak değer kaybının, hükümetin kripto varlıklarında yüz milyonlarca dolarlık erozyona yol açtığı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen 1,4 milyar dolarlık kredi müzakerelerini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Piyasalarda artan endişeler kredi risk göstergelerine de yansıdı. Yatırımcılar, El Salvador'un kredi temerrüt takası (CDS) primlerini son beş ayın en yüksek seviyesine taşıyarak kripto merkezli ekonomi stratejisine yönelik rahatsızlığın sinyalini verdi.

Piyasa aktörleri, Bukele'nin hem Bitcoin alımlarını sürdürmesi hem de emeklilik sistemine yönelik reformları ertelemesinin, ülkeyi IMF ile daha sert bir müzakere sürecine sürükleyebileceğini değerlendiriyor.

IMF programında yaşanabilecek bir aksamanın, ülke borcunun en önemli destek unsurlarından birini zayıflatabileceği ifade ediliyor. El Salvador tahvilleri son üç yılda yüzde 130'un üzerinde getiri sağlayarak gelişmekte olan piyasalar arasında dikkat çeken bir toparlanma performansı sergilemişti.

T. Rowe Price gelişen piyasalar egemen borç analisti Christopher Mejia ise, "IMF, kaynakların potansiyel olarak Bitcoin alımlarında kullanılmasına itiraz edebilir. Bitcoin'deki düşüş de yatırımcı kaygılarını azaltmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Japonya’da alüminyum stokları ocak ayında azaldı Japonya’da alüminyum stokları ocak ayında azaldı 12 Şubat 2026 12:23
IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü güncelledi IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü güncelledi 12 Şubat 2026 12:11
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 12 Şubat 2026 11:57
İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü 12 Şubat 2026 10:29
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 10:24
Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı 12 Şubat 2026 10:08
Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! 12 Şubat 2026 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Şubat 2026 09:33
Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi 12 Şubat 2026 09:11
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi 12 Şubat 2026 09:09
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 09:05
Japonya’da üretici fiyat artışı Ocak’ta hız kesti Japonya’da üretici fiyat artışı Ocak'ta hız kesti 12 Şubat 2026 09:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.180,4800 Değişim 412,05 Son veri saati:
Düşük 13784,8 Yüksek 14196,85
Açılış
43,7427 Değişim 0,7650 Son veri saati:
Düşük 42,9758 Yüksek 43,7408
Açılış
51,869 Değişim 0,1085 Son veri saati:
Düşük 51,8609 Yüksek 51,9694
Açılış
6.972,3420 Değişim 226,868 Son veri saati:
Düşük 6800,963 Yüksek 7027,831
Açılış
107,8422 Değişim 5,3276 Son veri saati:
Düşük 103,9986 Yüksek 109,3262
Açılış
BİST En Aktif Hisseler