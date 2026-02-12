Japonya’da alüminyum stokları ocak ayında azaldı

Japonya'nın önde gelen üç limanındaki alüminyum stokları, ocak ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 düşerek 312.200 metrik tona geriledi. Marubeni Corp.'un açıkladığı veriler, ülkenin ekonomik ve sektörel trendleri hakkında bilgi veriyor.

Yokohama, Nagoya ve Osaka limanlarından derlenen bilgilere göre, ocak ayında Yokohama'da 126.000 ton, Nagoya'da 168.300 ton ve Osaka'da 17.900 ton alüminyum stoku bulundu. Aralık ayında bu rakamlar sırasıyla 135.400 ton, 170.200 ton ve 19.100 ton seviyesindeydi. Böylece toplam stok, bir önceki ayki 324.700 tondan 312.200 tona geriledi.