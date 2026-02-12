Belçika’dan Rusya’nın 'Gölge Filosu'na karşı yasal düzenleme hazırlığı

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, ülke basınına, Rusya'nın petrol ihracatına yönelik Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarından kaçınmasına yardımcı olduğundan şüphelenilen tankerlerle ilgili ek önlem alınacağını açıkladı.

Verlinden, Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini ülke içinde uygulanabilir kılmak için belirli yasal ve operasyonel çerçeveler oluşturulması gerektiğini ve bu konuda adım atacaklarını belirtti.

Belçika'nın diğer kıyı şeridindeki Avrupa ülkelerinin önlemlerini örnek alacağını ifade eden Verlinden, kolluk kuvvetlerinin şüpheli gemilere yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak üzere yasal düzenleme yapılacağını anlattı.

Rusya'nın Batı kısıtlamalarını aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı yüzlerce tankere "gölge filo" adı veriliyor.

Avrupa basınında, AB ülkelerinin kara sularında Rus gölge filosuna ait yüzlerce geminin sahte bayraklar altında veya hiç bayrak olmadan seyrettiği haberleri yer alıyor.

Belçika'da mevcut mevzuat bu konuda şüpheli gemilere müdahaleye izin vermiyor.