Japonya'da bakır fiyatları arttı: Tapınaklardaki levhalar hırsızların hedefi oldu

Japonya'da Şinto tapınaklarının çatılarındaki bakır levhalar, artan maden fiyatları sebebiyle hırsızlar tarafından hedef alınıyor.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 13:58

Ülkede yayın yapan Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Şinto tapınakları, hırsızların giderek daha fazla hedefi haline geliyor.

Yetkililer, yükselen bakır fiyatları nedeniyle tapınakların çatılarındaki levhaların hırsızlar tarafından çalındığını belirtiyor.

Çoğu tapınağın çatısında bakır malzeme kullanıldığını belirten yetkililer, ülke çapında benzer hırsızlık olaylarının bildirildiğine işaret ediyor.

Hırsızlık yüzünden bazı tapınaklar geleneksel olarak kullanılan bakırı daha ucuz malzemeyle yenilemek zorunda kalırken yetkililer, hırsızlığa karşı ihtiyatlı olunması uyarısı yapıyor.

BAKIR FİYATLARI ARZ ENDİŞELERİ VE ZAYIF DOLARLA YÜKSELİŞTE!

Çin'den gelen alımlar Ay Yeni Yılı öncesi yavaşlasa da, arz sıkıntısı ve ABD dolarındaki zayıflama bakır fiyatlarını yukarı taşıdı. Londra Metal Borsası'nda ton başına 13.166,50 dolara çıkan bakır, küresel talep beklentileriyle destekleniyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları %0,5 artışla ton başına 13.166,50 dolara yükseldi. Yatırımcılar, küresel imalat, yeşil dönüşüm ve yapay zekâ sektörlerinden gelen talep beklentilerini koruyor. Öte yandan, madenlerdeki cevher kalitesindeki düşüş arz üzerinde baskı yaratıyor.

Çin başta olmak üzere hedge fonlarından gelen sermaye girişleri, son aylardaki fiyat artışına katkı sağladı. Ayrıca zayıflayan ABD doları, diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için emtiaları daha uygun fiyatlı hâle getirerek piyasayı destekliyor.

Minmetals Futures baz metaller araştırmaları başkanı Wu Kunjin, önümüzdeki haftaki tatil öncesinde Çin'den gelen alım baskısının azaldığını, buna karşın uluslararası piyasalarda riskli varlıklara talebin hâlâ yüksek olduğunu belirtti.

Mysteel Global'in fabrika anket verilerine göre, Çin'de rafine bakırın spot işlem hacmi 11 Şubat'ta 13.400 tona gerileyerek, 2 Şubat'taki 38.000 tonluk zirvenin oldukça altında kaldı.

Diğer metallerde de yükseliş eğilimi görüldü. Endonezya'daki dünyanın en büyük nikel madeninde yaşanan üretim kesintileri sonrası nikel fiyatları üst üste beşinci gün artış göstererek %0,6 yükseldi. Singapur'da demir cevheri fiyatları ise %0,3 artışla ton başına 100,25 dolara ulaştı.

