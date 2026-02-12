CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü güncelledi

IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü güncelledi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel günlük petrol talebi artış öngörüsünü 83 bin varil aşağı yönlü revize etti. Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile ulaşması bekleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 12:11

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile çıkması bekleniyor.

Ajans, bir önceki raporunda talep artışını yaklaşık 932 bin varil olarak öngörmüş, toplam tüketimin ise 104 milyon 980 milyon varile ulaşacağını tahmin etmişti.

Ajansa göre aşağı yönlü revizyon, tüketimdeki mevsimsel zayıflığı yansıtıyor. Küresel petrol talebi, yılın geleneksel olarak en düşük seviyesi olan ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azaldı.

IEA, raporda "2025'te olduğu gibi artışın tamamı OECD dışı ekonomilerden kaynaklanacak ve ülke bazında Çin başı çekecek." ifadelerini kullandı.

OECD dışı ülkelerde petrol talebinin bu yıl 857 bin varil artışla 59 milyon 80 bin varile ulaşması öngörülürken, OECD ülkelerinde talebin 8 bin varil düşüşle 45 milyon 790 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KÜRESEL PETROL ARZI OCAKTA DÜŞTÜ

Öte yandan, küresel petrol arzı ocakta günlük 1 milyon 220 bin varil azalarak 106 milyon 600 bin varile geriledi. Söz konusu düşüşte, Kuzey Amerika'daki aşırı kış koşulları ile Kazakistan, Rusya ve Venezuela'daki arz kesintileri etkili oldu.

Aynı dönemde, OPEC grubunun ham petrol arzı önceki aya göre günlük yaklaşık 410 bin varil artarak 29 milyon 280 bin varil olarak hesaplandı.

OPEC'in doğal gaz sıvıları üretimi de 110 bin varil artışla 5 milyon 830 bin varile çıktı. Böylece grubun toplam petrol arzı 35 milyon 120 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde yaklaşık 1 milyon 75 bin varil azalarak 71 milyon 46 bin varil seviyesine geriledi.

IEA, küresel petrol arzının bu yıl 2 milyon 400 bin varil artarak ortalama 108 milyon 600 bin varile ulaşmasını öngörüyor. Ancak ajans, yıl geneli için arz artışı tahmininin, soğuk hava dalgasının ardından ilk çeyrekte yapılan 340 bin varillik aşağı yönlü düzeltmenin etkisiyle yaklaşık 90 bin varil düşürüldüğünü bildirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Fed yetkilileri ‘bekle-gör’ duruşunu sürdürüyor Fed yetkilileri ‘bekle-gör’ duruşunu sürdürüyor 11 Şubat 2026 10:22
Bitcoin balinaları piyasaya geri dönüyor Bitcoin balinaları piyasaya geri dönüyor 11 Şubat 2026 10:16
Çin’in para politikası demir cevheri fiyatlarını hafifçe yükseltti Çin’in para politikası demir cevheri fiyatlarını hafifçe yükseltti 11 Şubat 2026 10:13
Bakır fiyatları ay yeni yılı öncesi hafif artış gösteriyor Bakır fiyatları ay yeni yılı öncesi hafif artış gösteriyor 11 Şubat 2026 10:10
Goldman Sachs: ABD iş gücü piyasasında Ocak’ta yavaşlama bekleniyor Goldman Sachs: ABD iş gücü piyasasında Ocak'ta yavaşlama bekleniyor 11 Şubat 2026 10:02
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 11 Şubat 2026 10:01
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 11 Şubat 2026 09:58
Japon elektronik devi Sharp küçülmeye gidiyor Japon elektronik devi Sharp küçülmeye gidiyor 11 Şubat 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 11 Şubat 2026 09:32
Commerzbank, beklentilerin üzerinde kar açıkladı Commerzbank, beklentilerin üzerinde kar açıkladı 11 Şubat 2026 09:31
Japon yeni, para birimleri karşısında güçleniyor Japon yeni, para birimleri karşısında güçleniyor 11 Şubat 2026 09:27
ABD, İran petrol tankerlerine müdahale seçeneğini masada tutuyor ABD, İran petrol tankerlerine müdahale seçeneğini masada tutuyor 11 Şubat 2026 09:23
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.865,6400 Değişim 100,53 Son veri saati:
Düşük 13784,8 Yüksek 13885,33
Açılış
43,6559 Değişim 0,0230 Son veri saati:
Düşük 43,6303 Yüksek 43,6533
Açılış
52,0149 Değişim 0,1912 Son veri saati:
Düşük 51,8204 Yüksek 52,0116
Açılış
7.111,1690 Değişim 75,633 Son veri saati:
Düşük 7079,868 Yüksek 7155,501
Açılış
117,6183 Değişim 4,5983 Son veri saati:
Düşük 114,552 Yüksek 119,1503
Açılış
BİST En Aktif Hisseler