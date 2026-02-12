CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs: Küresel çinko piyasası 2026’da sınırlı arz fazlası verebilir

Goldman Sachs, 2026 yılında hem küresel çinko piyasasında hem de Çin hariç (ex-China) piyasada sınırlı bir arz fazlası oluşmasını beklediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 13:51

Goldman Sachs, 2027 ve 2028 yıllarında maden arzındaki artış hızının belirgin biçimde yavaşlayacağını öngörüyor. Bu yavaşlamanın, Çin hariç piyasayı yeniden arz açığına sürükleyebileceği ifade edildi.

Rapora göre Çin'de süren arz artışı sayesinde ülkenin, 2026'dan itibaren iç talebini kendi üretim kapasitesiyle karşılayabilecek seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu durumun, Çin'in ithalat gereksinimini sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Çin dışında ise rafine çinko üretiminin, son dört yılın üçünde görülen daralmanın ardından toparlanma sürecine girmesi bekleniyor. Goldman Sachs, 2026'da Çin hariç rafine çinko üretiminin yıllık bazda %3 artacağını tahmin etti.

Talep cephesinde ise küresel çinko tüketiminin 2026 ve 2027 yıllarında yıllık ortalama %2 büyümesi öngörülüyor. Arz ve talep dengesine ilişkin bu görünümün, önümüzdeki iki yılda fiyat oluşumları üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor.

