Rusya’nın petrol ürünleri ihracatı arttı

Baltık limanlarından (Primorsk, Vysotsk, St. Petersburg ve Ust-Luga) yapılan ihracat aylık bazda %12 yükselerek 5,88 milyon tona çıktı.

Karadeniz ve Azak Denizi limanlarından yapılan sevkiyatlar ise %18 azalarak 2 milyon 497 bin tona geriledi. Novorossiysk limanından yapılan yüklemeler %2,7 artarken, Tuapse limanındaki ihracat %57 düştü.

Arktik limanlar Murmansk ve Arkhangelsk'ten yapılan sevkiyatlar ocakta 61.200 tona çıkarak, önceki ayın 9.800 tonluk seviyesinin oldukça üzerine çıktı.

Uzak Doğu limanlarındaki yüklemeler ise %11,2 azalarak 0,682 milyon tona geriledi.