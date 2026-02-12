CANLI BORSA
Meloni: AB zirvesinde enerji fiyatları ve ortak borçlanma konuları masada

İtalya Başbakanı Meloni, AB zirvesinde enerji fiyatlarını düşürme, ortak borçlanma ve Emisyon Ticaret Sistemi’ni gözden geçirme konularının ele alınacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 13:37

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün başlayacak Avrupa Birliği liderler zirvesinde enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik adımların ele alınacağını açıkladı.

Meloni, ayrıca AB'nin rekabet gücünü artırma çabaları çerçevesinde ortak borçlanma önerilerinin de gündeme geleceğini söyledi.

Zirve öncesinde basına konuşan Meloni, AB'nin Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Enerji fiyatlarındaki spekülasyonla mücadele için ek önlemler alınmasının da değerlendirilmekte olduğunu belirtti.

