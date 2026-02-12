Standard Chartered’dan kripto uyarısı: Bitcoin için 50 bin dolar senaryosu

CANLI BORSA
Standard Chartered, kripto para piyasalarında süren düşüşün önümüzdeki birkaç ay içinde dip seviyeyi görebileceğini belirterek, bu süreçte Bitcoin’in 50 bin dolara, Ethereum’un ise 1.400 dolara kadar gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 14:09

Standard Chartered, yıl sonuna ilişkin fiyat tahminlerini de aşağı yönlü güncelledi. Buna göre Bitcoin için daha önce 150 bin dolar olarak açıklanan hedef 100 bin dolara çekilirken, Ethereum beklentisi 7.500 dolardan 4 bin dolara indirildi.

Halihazırda Bitcoin yaklaşık 67.650 dolar seviyesinden işlem görüyor. Lider kripto para birimi, ekim ayından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti. Ethereum ise 1.980 dolar seviyesinde bulunurken, aynı dönemde yaklaşık yüzde 60 oranında gerileme kaydetti.

