Standard Chartered’dan kripto uyarısı: Bitcoin için 50 bin dolar senaryosu

Standard Chartered, yıl sonuna ilişkin fiyat tahminlerini de aşağı yönlü güncelledi. Buna göre Bitcoin için daha önce 150 bin dolar olarak açıklanan hedef 100 bin dolara çekilirken, Ethereum beklentisi 7.500 dolardan 4 bin dolara indirildi.

Halihazırda Bitcoin yaklaşık 67.650 dolar seviyesinden işlem görüyor. Lider kripto para birimi, ekim ayından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti. Ethereum ise 1.980 dolar seviyesinde bulunurken, aynı dönemde yaklaşık yüzde 60 oranında gerileme kaydetti.