CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rus petrolünün Doğu Avrupa'ya transit geçişi durduruldu

Rus petrolünün Doğu Avrupa'ya transit geçişi durduruldu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Druzhba petrol boru hattının Ukrayna’daki bölümünden Doğu Avrupa’ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını duyurdu.

DHA

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2026 16:07

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle 27 Ocak'tan itibaren Druzhba petrol boru hattının Ukrayna'daki bölümünden Doğu Avrupa'ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını bildirdi. Sybiha, Macar tarafının, Druzhba boru hattı üzerinden Rus petrolü geçişinde yaşanan sorunlar nedeniyle tekrar şikayet etmeye hazırlandığını belirterek, "Onlara tek tavsiyemiz, bu fotoğraflarla Moskova'daki dostlarına gitmeleri olur. Bu, 27 Ocak'taki son hedefli Rus saldırısının ardından Druzhba boru hattı altyapısının yanması ve petrol geçişinin durması. Bu arada Macaristan, bunun için Rusya'ya hiçbir protestoda bulunmadı. Hatta Rusya kelimesini bile telaffuz edemediler. Çifte standardın en güzel örneği" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı andan itibaren güvenilir bir tedarikçi olmayı bıraktığını kaydeden Sybiha, "Bu saldırı tüm sorunların kaynağı. Ne yazık ki, yıllardır süren bu gerçek Orban hükümeti için yeterli olmadı; bunu hala anlamadılar ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmediler. Onlara gözlerini açmalarını öneriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü 12 Şubat 2026 10:29
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 10:24
Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı 12 Şubat 2026 10:08
Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! 12 Şubat 2026 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Şubat 2026 09:33
Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi 12 Şubat 2026 09:11
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi 12 Şubat 2026 09:09
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 09:05
Japonya’da üretici fiyat artışı Ocak’ta hız kesti Japonya’da üretici fiyat artışı Ocak'ta hız kesti 12 Şubat 2026 09:01
Demir cevheri ve nikelde yükseliş: Çin’in destek mesajı ve Endonezya kararı fiyatları hareketlendirdi Demir cevheri ve nikelde yükseliş: Çin’in destek mesajı ve Endonezya kararı fiyatları hareketlendirdi 12 Şubat 2026 08:58
Kripto piyasasında satış baskısı sürüyor: BlockFills işlemleri askıya aldı Kripto piyasasında satış baskısı sürüyor: BlockFills işlemleri askıya aldı 12 Şubat 2026 08:55
CBO: ABD’de bütçe açığı 2036’da 3,1 trilyon dolara çıkacak CBO: ABD’de bütçe açığı 2036’da 3,1 trilyon dolara çıkacak 12 Şubat 2026 08:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.149,5300 Değişim 399,27 Son veri saati:
Düşük 13784,8 Yüksek 14184,07
Açılış
43,6548 Değişim 0,0230 Son veri saati:
Düşük 43,6303 Yüksek 43,6533
Açılış
52,013 Değişim 0,2015 Son veri saati:
Düşük 51,8204 Yüksek 52,0219
Açılış
7.130,0640 Değişim 75,633 Son veri saati:
Düşük 7079,868 Yüksek 7155,501
Açılış
116,5615 Değişim 4,5983 Son veri saati:
Düşük 114,552 Yüksek 119,1503
Açılış
BİST En Aktif Hisseler