Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle 27 Ocak'tan itibaren Druzhba petrol boru hattının Ukrayna'daki bölümünden Doğu Avrupa'ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını bildirdi. Sybiha, Macar tarafının, Druzhba boru hattı üzerinden Rus petrolü geçişinde yaşanan sorunlar nedeniyle tekrar şikayet etmeye hazırlandığını belirterek, "Onlara tek tavsiyemiz, bu fotoğraflarla Moskova'daki dostlarına gitmeleri olur. Bu, 27 Ocak'taki son hedefli Rus saldırısının ardından Druzhba boru hattı altyapısının yanması ve petrol geçişinin durması. Bu arada Macaristan, bunun için Rusya'ya hiçbir protestoda bulunmadı. Hatta Rusya kelimesini bile telaffuz edemediler. Çifte standardın en güzel örneği" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı andan itibaren güvenilir bir tedarikçi olmayı bıraktığını kaydeden Sybiha, "Bu saldırı tüm sorunların kaynağı. Ne yazık ki, yıllardır süren bu gerçek Orban hükümeti için yeterli olmadı; bunu hala anlamadılar ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmediler. Onlara gözlerini açmalarını öneriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.