IMF: Almanya’daki borç freni reformu toparlanmayı destekleyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Almanya'ya ilişkin 4. Madde konsültasyonunu tamamladı. Kurumun açıklamasında, Alman ekonomisinin son yıllarda art arda yaşanan büyük şoklardan etkilendiği ve bu sürecin zayıf verimlilik artışı nedeniyle daha da ağırlaştığı belirtildi.

IMF, 2022 ortasında enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ile enflasyonu dizginlemek amacıyla uygulanan hızlı parasal sıkılaşmanın, 2023-2024 döneminde ekonominin daralmasına katkı sağladığını ifade etti. Ekonominin 2024'ün sonlarına doğru toparlanma sinyalleri verdiği, ancak küresel ticarette ortaya çıkan yeni olumsuzlukların toparlanma hızını sınırladığı kaydedildi.

Açıklamada, uzun süredir ilerleme sağlanamayan yapısal reformlar ve ihracat pazarlarında artan rekabetin, temel verimlilik artışını baskıladığına dikkat çekildi. Zayıf büyümenin işgücü piyasasına da yansıdığı; işsizlik ve yarı zamanlı istihdamın arttığı belirtilirken, enflasyonun ise düşen enerji fiyatları ve zayıf iç talep sayesinde kontrol altına alındığı aktarıldı.

IMF, 2025'te borç freni kuralında yapılacak reformun kademeli ekonomik toparlanmayı desteklemesini beklediklerini vurguladı. 2026-2027 döneminde planlanan mali gevşeme ile son dönemdeki parasal genişlemenin gecikmeli etkilerinin büyümeye katkı sağlaması öngörülüyor. İç talep kaynaklı büyüme sayesinde Almanya'nın cari işlemler fazlasının zamanla azalacağı, ancak pozitif kalmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

Enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafından belirlenen yüzde 2 hedefi civarında seyretmesi beklenirken, orta vadede yüksek kamu yatırımlarının üretim kapasitesini artıracağı ifade edildi. Bununla birlikte, çalışma çağındaki nüfusun önümüzdeki beş yılda diğer G7 ülkelerine kıyasla daha hızlı daralmasının, Almanya için önemli bir yapısal risk oluşturduğu belirtildi.

IMF, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1, gelecek yıl ise yüzde 1,5 büyüyeceğini öngördü.