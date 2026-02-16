Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor

JPMorgan'ın volatilite endeksleri, EM para birimlerinin yaklaşık 200 gündür G-7 para birimlerinden daha az dalgalandığını gösteriyor. Bu süre, 2008'den bu yana görülen en uzun dönem olarak kaydedildi. Eğer bu trend 208 günü aşarsa, 2000 yılından beri kırılmamış bir rekorun sahibi olacak.

Genellikle daha riskli kabul edilen EM para birimlerindeki bu sakin hava, birden fazla faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Doların zayıflaması ve Fed'in kademeli olarak gevşeme beklentileri, gelişmekte olan piyasalara yönelik baskıyı hafifletti. Buna ek olarak güçlü emtia fiyatları ve sağlıklı sermaye girişleri, EM varlıklarına olan talebi destekledi. JPMorgan Asset Management'a göre bu durum, carry trade stratejilerinin cazibesini artırıyor.

Hong Kong merkezli sabit getirili varlık yöneticisi Jason Pang, "Gelişmekte olan ülke para birimleri carry trade açısından merkez olmaya devam ediyor. Kontrollü volatilite ortamı, EM varlıklarına sermaye akışını canlı tutacak" dedi. Carry trade stratejisi, düşük getirili para birimlerinden borçlanarak daha yüksek getirili EM varlıklarına yatırım yapmayı öngörüyor; düşük volatilite ortamı bu stratejinin başarısını artırıyor ve para birimlerinin istikrarını destekliyor.

Yapısal faktörler de piyasalardaki dalgalanmaları sınırlıyor. Ebury Partners piyasa stratejisi başkanı Matthew Ryan, EM ekonomilerindeki temel göstergelerdeki iyileşmelerin, gelişmiş ülkelere kıyasla güçlü büyümenin ve bol döviz rezervlerinin, EM para birimlerinin volatilitesini düşük tutmaya yardımcı olacağını öngördü.