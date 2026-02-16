CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor

Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor

Gelişmekte olan ülke (EM) para birimleri, gelişmiş ülke para birimlerine kıyasla son dönemde istikrarlı bir performans sergilemeye devam ediyor. Bazı yatırımcılar ise bu trendin uzun süreli olabileceğini değerlendiriyor.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2026 09:19

JPMorgan'ın volatilite endeksleri, EM para birimlerinin yaklaşık 200 gündür G-7 para birimlerinden daha az dalgalandığını gösteriyor. Bu süre, 2008'den bu yana görülen en uzun dönem olarak kaydedildi. Eğer bu trend 208 günü aşarsa, 2000 yılından beri kırılmamış bir rekorun sahibi olacak.

Genellikle daha riskli kabul edilen EM para birimlerindeki bu sakin hava, birden fazla faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Doların zayıflaması ve Fed'in kademeli olarak gevşeme beklentileri, gelişmekte olan piyasalara yönelik baskıyı hafifletti. Buna ek olarak güçlü emtia fiyatları ve sağlıklı sermaye girişleri, EM varlıklarına olan talebi destekledi. JPMorgan Asset Management'a göre bu durum, carry trade stratejilerinin cazibesini artırıyor.

Hong Kong merkezli sabit getirili varlık yöneticisi Jason Pang, "Gelişmekte olan ülke para birimleri carry trade açısından merkez olmaya devam ediyor. Kontrollü volatilite ortamı, EM varlıklarına sermaye akışını canlı tutacak" dedi. Carry trade stratejisi, düşük getirili para birimlerinden borçlanarak daha yüksek getirili EM varlıklarına yatırım yapmayı öngörüyor; düşük volatilite ortamı bu stratejinin başarısını artırıyor ve para birimlerinin istikrarını destekliyor.

Yapısal faktörler de piyasalardaki dalgalanmaları sınırlıyor. Ebury Partners piyasa stratejisi başkanı Matthew Ryan, EM ekonomilerindeki temel göstergelerdeki iyileşmelerin, gelişmiş ülkelere kıyasla güçlü büyümenin ve bol döviz rezervlerinin, EM para birimlerinin volatilitesini düşük tutmaya yardımcı olacağını öngördü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor 13 Şubat 2026 10:03
Brent petrolün varili 67,04 dolar Brent petrolün varili 67,04 dolar 13 Şubat 2026 09:58
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 13 Şubat 2026 09:34
Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı 13 Şubat 2026 09:33
IMF: Almanya’daki borç freni reformu toparlanmayı destekleyecek IMF: Almanya’daki borç freni reformu toparlanmayı destekleyecek 13 Şubat 2026 09:13
ABD ve Tayvan karşılıklı ticaret anlaşmasını imzaladı ABD ve Tayvan karşılıklı ticaret anlaşmasını imzaladı 13 Şubat 2026 08:45
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 12 Şubat 2026 17:01
Morgan Stanley: İngiltere’de faiz indirimi beklentisi güçleniyor Morgan Stanley: İngiltere’de faiz indirimi beklentisi güçleniyor 12 Şubat 2026 16:57
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 12 Şubat 2026 16:43
Rus petrolünün Doğu Avrupa’ya transit geçişi durduruldu Rus petrolünün Doğu Avrupa'ya transit geçişi durduruldu 12 Şubat 2026 16:07
Rusya, Küba’ya petrol sevkiyatı yapacak Rusya, Küba’ya petrol sevkiyatı yapacak 12 Şubat 2026 15:56
Rusya’da ekonomik toparlanma 2027’ye sarkacak Rusya'da ekonomik toparlanma 2027'ye sarkacak 12 Şubat 2026 15:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.180,6900 Değişim 211,66 Son veri saati:
Düşük 14109,21 Yüksek 14320,87
Açılış
43,7326 Değişim 0,1052 Son veri saati:
Düşük 43,6291 Yüksek 43,7343
Açılış
51,9571 Değişim 0,1091 Son veri saati:
Düşük 51,8242 Yüksek 51,9333
Açılış
7.012,9120 Değişim 105,904 Son veri saati:
Düşük 6980,556 Yüksek 7086,46
Açılış
106,6887 Değişim 5,0969 Son veri saati:
Düşük 105,0236 Yüksek 110,1205
Açılış
BİST En Aktif Hisseler