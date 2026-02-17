CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Citi'den petrol tahmini: Yaz aylarında düşebilir

Citi'den petrol tahmini: Yaz aylarında düşebilir

Citigroup (Citi), petrol fiyatlarının kısa vadede destek bulmayı sürdürebileceğini, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde gündeme gelebilecek olası barış anlaşmalarının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 08:42

Citigroup (Citi), ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı ile İran'la yürütülebilecek diplomatik süreçler üzerinden enerji fiyatlarını düşürme ihtimaline dikkat çekerek, böyle bir senaryoda Brent petrolün yaz aylarında 60–62 dolar bandına gerileyebileceğini öngördü. Aynı durumda dizel ve benzin rafineri marjlarında da 5–10 dolarlık bir daralma yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Citi ayrıca, önümüzdeki aylarda Rusya kaynaklı arz kesintilerinin Brent fiyatlarını 65–70 dolar aralığında tutması halinde OPEC+ grubunun devreye girerek yedek üretim kapasitesini artırabileceğine işaret etti.

Öte yandan banka, Çin'in Rusya ve İran'dan küresel fiyatların altında petrol tedarik etmeyi sürdürdüğünü; bu alımların hem iç tüketim hem de stok amaçlı kullanıldığını ve söz konusu eğilimin 2026 yılı boyunca devam edebileceğini değerlendirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD’de enflasyon ocak ayında arttı ABD'de enflasyon ocak ayında arttı 13 Şubat 2026 16:37
OPEC+ üyeleri nisan ayında üretim artışı istiyor OPEC+ üyeleri nisan ayında üretim artışı istiyor 13 Şubat 2026 16:34
Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi 13 Şubat 2026 15:31
Avro Bölgesi 2025’in son çeyreğinde büyüdü Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde büyüdü 13 Şubat 2026 15:14
Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi 13 Şubat 2026 13:54
BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı 13 Şubat 2026 13:51
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 13 Şubat 2026 13:37
BM mali krizle karşı karşıya: ABD borçları risk yaratıyor BM mali krizle karşı karşıya: ABD borçları risk yaratıyor 13 Şubat 2026 13:34
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Şubat 2026 13:17
Çin’de konut fiyatları gerilemeye devam ediyor Çin'de konut fiyatları gerilemeye devam ediyor 13 Şubat 2026 10:33
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 13 Şubat 2026 10:06
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Şubat 2026 10:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.339,3000 Değişim 225,17 Son veri saati:
Düşük 14207,98 Yüksek 14433,15
Açılış
43,7347 Değişim 0,0561 Son veri saati:
Düşük 43,6738 Yüksek 43,7299
Açılış
51,829 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 51,7865 Yüksek 51,8613
Açılış
6.887,9600 Değişim 158,569 Son veri saati:
Düşük 6872,694 Yüksek 7031,263
Açılış
103,1483 Değişim 5,4442 Son veri saati:
Düşük 102,7547 Yüksek 108,1989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler