Citi'den petrol tahmini: Yaz aylarında düşebilir

Citigroup (Citi), ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı ile İran'la yürütülebilecek diplomatik süreçler üzerinden enerji fiyatlarını düşürme ihtimaline dikkat çekerek, böyle bir senaryoda Brent petrolün yaz aylarında 60–62 dolar bandına gerileyebileceğini öngördü. Aynı durumda dizel ve benzin rafineri marjlarında da 5–10 dolarlık bir daralma yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Citi ayrıca, önümüzdeki aylarda Rusya kaynaklı arz kesintilerinin Brent fiyatlarını 65–70 dolar aralığında tutması halinde OPEC+ grubunun devreye girerek yedek üretim kapasitesini artırabileceğine işaret etti.

Öte yandan banka, Çin'in Rusya ve İran'dan küresel fiyatların altında petrol tedarik etmeyi sürdürdüğünü; bu alımların hem iç tüketim hem de stok amaçlı kullanıldığını ve söz konusu eğilimin 2026 yılı boyunca devam edebileceğini değerlendirdi.