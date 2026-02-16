CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Tacikistan'ın kamu borcu 3,5 milyar dolar oldu

Tacikistan'ın kamu borcu 3,5 milyar dolar oldu

Tacikistan'ın kamu borcunun, 1 Ocak itibarıyla 3,5 milyar dolar seviyesinde olduğu ve bunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 19,2'sine denk geldiği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2026 13:33

Tacikistan Maliye Bakanı Fayziddin Kahhorzoda, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin kamu borcunun 1 Ocak 2025'te 3,6 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Kamu borcunun 1 Ocak 2026 itibarıyla 3,5 milyar dolara gerilediğini kaydeden Kahhorzoda, bu rakamın GSYH'nin yüzde 19,2'sine tekabül ettiğini belirtti.

Toplam borcun yüzde 87'sine karşılık gelen 3 milyar dolarının dış borçlardan oluştuğunu söyleyen Kahhorzoda, iç borcun ise 500 milyon dolar ile toplam borcun yüzde 13'ünü oluşturduğunu ifade etti.

Kahhorzoda, dış borcun geri ödemelerine de değinerek, 2025 yılında dış borç ödemeleri için 504,6 milyon dolar kaynak ayrıldığını, bunun 416,3 milyon dolarının ana paradan, 88,3 milyon dolarının ise faiz ödemelerinden oluştuğunu dile getirdi.

Ülkesinin en büyük dış kreditörünün Çin İhracat-İthalat Bankası (Eximbank) olduğunu ifade eden Kahhorzoda, Tacikistan'ın bu bankaya olan borcunun kademeli olarak azaltılarak yaklaşık 700 milyon dolar seviyesine gerilediğini aktardı.

Fayziddin Kahhorzoda, Tacikistan'ın ayrıca Dünya Bankası'na yaklaşık 380 milyon dolar, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'na 250'şer milyon dolar, Uluslararası Para Fonu'na 195 milyon dolar ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na da 165 milyon dolar borcu olduğunu kaydetti.

Tacikistan'ın toplam kamu borcu, 1 Ocak 2025 itibarıyla 3,6 milyar dolar seviyesindeyken, GSYH'nin yüzde 25,2'sine denk gelen bu borcun 3,2 milyar dolarını dış, 400 milyon dolarını da iç borç oluşturmuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi 13 Şubat 2026 13:54
BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı 13 Şubat 2026 13:51
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 13 Şubat 2026 13:37
BM mali krizle karşı karşıya: ABD borçları risk yaratıyor BM mali krizle karşı karşıya: ABD borçları risk yaratıyor 13 Şubat 2026 13:34
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Şubat 2026 13:17
Çin’de konut fiyatları gerilemeye devam ediyor Çin'de konut fiyatları gerilemeye devam ediyor 13 Şubat 2026 10:33
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 13 Şubat 2026 10:06
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Şubat 2026 10:04
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor 13 Şubat 2026 10:03
Brent petrolün varili 67,04 dolar Brent petrolün varili 67,04 dolar 13 Şubat 2026 09:58
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 13 Şubat 2026 09:34
Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı 13 Şubat 2026 09:33
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.405,8300 Değişim 172,26 Son veri saati:
Düşük 14260,89 Yüksek 14433,15
Açılış
43,7163 Değişim 0,1052 Son veri saati:
Düşük 43,6291 Yüksek 43,7343
Açılış
51,9017 Değişim 0,1161 Son veri saati:
Düşük 51,8242 Yüksek 51,9403
Açılış
7.042,5780 Değişim 105,904 Son veri saati:
Düşük 6980,556 Yüksek 7086,46
Açılış
108,3278 Değişim 5,0969 Son veri saati:
Düşük 105,0236 Yüksek 110,1205
Açılış
BİST En Aktif Hisseler