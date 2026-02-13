OPEC+ üyeleri nisan ayında üretim artışı istiyor

CANLI BORSA
OPEC+ içinde bazı üyeler, küresel piyasada arz fazlası kaygılarının abartıldığı görüşüyle Nisan ayında üretim artışına yeniden başlanmasını gündeme getirirken, nihai kararın ABD–İran hattındaki gelişmelere bağlı olabileceği belirtiliyor.

Bazı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+) üyeleri, küresel petrol piyasalarında dile getirilen arz fazlası endişelerinin abartıldığını savunarak, ittifakın Nisan ayında üretim artışına yeniden başlaması seçeneğini masaya yatırıyor.

OPEC+, 1 Mart'ta yapılacak toplantı öncesi henüz resmi bir eylem planı belirlemedi. Bir delege, nihai kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri bir adım atıp atmayacağına veya Tahran ile olası bir nükleer anlaşmanın gündeme gelip gelmeyeceğine bağlı olabileceğini ifade etti.

Önde gelen petrol ticareti şirketleri, fiyatların belirleyici pazarlardaki sıkılık nedeniyle desteklendiğini belirtirken, fazla petrolün çoğunlukla yaptırımlar altındaki Rusya ve İran gibi üreticilerden gelmesi sebebiyle geniş bir alıcı ağına ulaşamadığını, bunun da piyasayı beklenenden daha dirençli hale getirdiğini vurguladı.

Brent petrol, yıl başından bu yana %11 artış kaydetti. Orta Doğu'da çatışma riskinin artmasıyla fiyatlar ocak sonunda varil başına 72 dolara yaklaşarak altı ayın zirvesine çıkmıştı.

Geçtiğimiz Nisan'da Suudi Arabistan'ın, 2023'ten beri durdurulan üretimi hızla devreye alma çağrısı, piyasayı şaşırtmıştı. Bazı delegelere göre bu adım, uzun süreli üretim kısıntıları sırasında ABD kaya petrolü üreticilerine kaptırılan pazar payını geri alma stratejisi olarak görülüyordu. Analistler ayrıca Riyad'ın, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini talep eden Trump ile ilişkileri dengelemek istediğini değerlendiriyor.

OPEC+ üyesi sekiz büyük üretici, geçen yıl askıya alınan 2,6 milyon varil/gün seviyesindeki üretimi yeniden artırma konusunda anlaşmış, ancak sonrasında ilk çeyrek için süreci yavaşlatma kararı almıştı. Dördüncü çeyrekteki aylık artışlar ise 137 bin varil/gün ile sınırlı kalmıştı.

