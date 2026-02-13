CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde büyüdü

Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2026 15:14

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2026 15:15

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 yılı son çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,3, yıllık bazda yüzde 1,3 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle uyumlu gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 0,2, Almanya ve İtalya'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,8 yükseldi.

GSYH'de, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 2,6 artış görüldü.

İSTİHDAM VERİLERİ

Avro Bölgesi'nde istihdam, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,6 arttı.

AB'de ise istihdam, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 12 Şubat 2026 16:43
Rus petrolünün Doğu Avrupa’ya transit geçişi durduruldu Rus petrolünün Doğu Avrupa'ya transit geçişi durduruldu 12 Şubat 2026 16:07
Rusya, Küba’ya petrol sevkiyatı yapacak Rusya, Küba’ya petrol sevkiyatı yapacak 12 Şubat 2026 15:56
Rusya’da ekonomik toparlanma 2027’ye sarkacak Rusya'da ekonomik toparlanma 2027'ye sarkacak 12 Şubat 2026 15:28
Borsa İstanbul’da yeni rekor! Borsa İstanbul'da yeni rekor! 12 Şubat 2026 15:05
Standard Chartered’dan kripto uyarısı: Bitcoin için 50 bin dolar senaryosu Standard Chartered’dan kripto uyarısı: Bitcoin için 50 bin dolar senaryosu 12 Şubat 2026 14:09
Belçika’dan Rusya’nın ’Gölge Filosu’na karşı yasal düzenleme hazırlığı Belçika’dan Rusya’nın 'Gölge Filosu'na karşı yasal düzenleme hazırlığı 12 Şubat 2026 14:02
Japonya’da bakır fiyatları arttı: Tapınaklardaki levhalar hırsızların hedefi oldu Japonya'da bakır fiyatları arttı: Tapınaklardaki levhalar hırsızların hedefi oldu 12 Şubat 2026 13:58
Goldman Sachs: Küresel çinko piyasası 2026’da sınırlı arz fazlası verebilir Goldman Sachs: Küresel çinko piyasası 2026’da sınırlı arz fazlası verebilir 12 Şubat 2026 13:51
Rusya’nın petrol ürünleri ihracatı arttı Rusya’nın petrol ürünleri ihracatı arttı 12 Şubat 2026 13:46
Meloni: AB zirvesinde enerji fiyatları ve ortak borçlanma konuları masada Meloni: AB zirvesinde enerji fiyatları ve ortak borçlanma konuları masada 12 Şubat 2026 13:37
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Şubat 2026 13:33
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.216,4900 Değişim 200,56 Son veri saati:
Düşük 14120,31 Yüksek 14320,87
Açılış
43,7457 Değişim 0,7651 Son veri saati:
Düşük 42,9758 Yüksek 43,7409
Açılış
51,8624 Değişim 0,1495 Son veri saati:
Düşük 51,8199 Yüksek 51,9694
Açılış
6.968,7750 Değişim 226,868 Son veri saati:
Düşük 6800,963 Yüksek 7027,831
Açılış
108,8571 Değişim 7,6430 Son veri saati:
Düşük 103,9986 Yüksek 111,6416
Açılış
BİST En Aktif Hisseler