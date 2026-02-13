CANLI BORSA
ABD'de enflasyon ocak ayında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2026 16:37

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2026 16:53

ABD'de 2026 yılı ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yayımlandı.

Buna göre; ABD'de TÜFE ocak ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

PİYASALAR NASIL DEĞERLENDİRDİ?

ABD'de beklentilerin altında açıklanan TÜFE verisi küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Verinin ardından ABD borsalarında pozitif bir görünüm öne çıkarken, Wall Street'te vadeli endeksler artıya geçti.

Tahvil piyasasında ise alımlar hız kazandı. ABD'nin 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 4,07 seviyesine gerileyerek Aralık 2025'ten bu yana en düşük düzeylerde işlem gördü.

Enflasyonun zayıf gelmesi değerli metalleri de destekledi. Ons altın, veri öncesinde 4.967 dolar seviyesinde bulunurken açıklamanın ardından 4.999 dolara kadar yükseldi. Sarı metal daha sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek 4.980 dolar civarında dengelenme çabasına girdi.

Gümüş fiyatlarında da benzer bir hareket izlendi. Veri açıklandığı sırada 77 dolar seviyesinde olan gümüş, kısa sürede 79 dolara kadar çıktı. Gümüş, 78 dolar seviyelerinde yaklaşık yüzde 5 primle işlem görüyor.

Öte yandan dolar endeksi enflasyon verisinin ardından gerileyerek 97 seviyesinden 96 seviyesine indi. Zayıf enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine daha yakın olabileceği beklentilerini güçlendirirken, piyasalarda dolar baskı altında kaldı.

