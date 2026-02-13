BM mali krizle karşı karşıya: ABD borçları risk yaratıyor

Birleşmiş Milletler (BM), bazı ülkelerin yıllık aidatlarını ödememesi durumunda kasasının Temmuz'a kadar tamamen boşalabileceği uyarısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ocak sonunda üye ülkelere gönderdiği mektupta, 2025'i rekor seviyede ödenmemiş borçla kapattıklarını belirterek, "Derinleşen kriz programları tehlikeye atıyor ve mali çöküş riskini artırıyor" dedi.

BM'nin mali sıkıntısının temelinde iki faktör bulunuyor: Bazı üye ülkelerin aidat ödemelerinde gecikmesi ve 1945'ten beri geçerli kurallar gereği, kullanılmayan bütçenin geri ödenmesi. ABD basınına konuşan BM yetkilileri, ödenmemiş aidatların yaklaşık yüzde 95'inden ABD'nin sorumlu olduğunu ve Washington'un kuruluşa 2,2 milyar dolarlık borcu bulunduğunu açıkladı. Ayrıca ABD, barışı koruma operasyonları için 1,9 milyar dolar daha borçlu.

Mali kaynaklar tükenirse New York'taki BM Genel Merkezi'nin Ağustos'ta kapanabileceği, Eylül'deki Genel Kurul Toplantısı'nın ise iptal edilebileceği belirtiliyor. BM Finansmanı Uzmanı Ronny Patz, çekirdek bütçenin zorunlu aidatlarla finanse edildiğini, gönüllü katkıların ise insani yardım ve kalkınma projelerine aktarıldığını söyledi. ABD'nin payının yüzde 22, Çin'in payının ise yüzde 20 olduğunu belirten Patz, aidat ödemelerindeki gecikmelerin bütçeyi sarstığını vurguladı.

Patz, aidatlarını ödemeyen ülkelere yaptırımların sınırlı olduğunu ve ABD'ye güçlü bir baskı uygulanamadığını ifade etti. Çözüm olarak, mevcut mali kuralların değiştirilmesi ve ABD ödemelerinin gecikmesine karşı "acil durum bütçesi" hazırlanmasını önerdi.