Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası, son vergi artışlarının enflasyon hedefini tehdit etmesi nedeniyle politika faizini düşürme planına ara vermeye hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2026 10:03

Ekonomi yüksek borçlanma maliyetlerinin baskısı altında kalmasına rağmen, Rusya Merkez Bankas'nın cuma günü gerçekleşecek toplantısında gösterge faizi yüzde 16 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Faiz indirimine ara verilmesi, politika yapıcıların bütçe açığını kapatmak amacıyla uygulanan vergi artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini gözlemleme fırsatı sağlayacak. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 2025 sonu itibarıyla fiyat artışını kontrol altında tutabilmek için parasal gevşemeye ara vermenin gerekebileceğini ifade etmişti.

Banka kararını TSİ 13:30'da açıklayacak, ardından 15:00'te bir basın toplantısı düzenlenecek. Batı yaptırımları, bankanın yüzde 4 olan enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor. Yüksek enflasyon beklentileri ve bu yılki KDV ile kamu hizmetleri tarifelerindeki artış, fiyat istikrarını sağlama çabalarını yedinci yılda da risk altına alıyor.

Ocak ayı enflasyonu, yıl sonu hedefinin üzerinde seyrediyor. Konsensüs tahminlerine göre yıllık fiyat artışı 2025 sonundaki yüzde 5,59 seviyesinden ocakta yüzde 6,45'e yükseliyor. Aylık enflasyon ise bankanın hedefi olan yüzde 1,95'in hafif üzerinde, yüzde 2 seviyesinde gerçekleştiği öngörülüyor. Fiyatlar yılın geri kalanında hedeflenen seviyeye ulaşsa bile, yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 5,8 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

