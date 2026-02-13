CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 67,04 dolar

Brent petrolün varili 67,04 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,04 dolardan işlem görüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2026 09:58

Dün 69,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,24 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 67,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,57 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarındaki artışın zayıf talep sinyallerini güçlendirmesi, küresel talep artışının yavaşlayacağına işaret eden veriler ve ABD ile İran arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik belirsizlikler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon 500 bin varil artarak 428 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri 415 milyon 200 bin varille değişim göstermezken benzin stokları 1 milyon 200 bin varil artışla 259 milyon 100 bin varile çıktı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 498 bin varil artarak 13 milyon 713 bin varile ulaştı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen stok artışı ve üretimdeki yükseliş, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebine yönelik artış beklentisinin bir önceki rapora kıyasla aşağı yönlü revize edilmesi de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Rapora göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile çıkması bekleniyor. Ajans, bir önceki raporunda talep artışını yaklaşık 932 bin varil olarak öngörmüş, toplam tüketimin ise 104 milyon 980 bin varile ulaşacağını tahmin etmişti.

Ajansa göre aşağı yönlü revizyon, tüketimdeki mevsimsel zayıflığı yansıtıyor. Küresel petrol talebi, yılın geleneksel olarak en düşük seviyesi olan ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azaldı.

Talep artışının öngörülenden daha sınırlı kalacağına işaret eden veriler, piyasalarda arz sıkılaşmasına yönelik endişeleri azaltarak fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Bunun yanı sıra ABD ile İran arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik belirsizlikler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la bir anlaşmaya varmak istediklerini belirterek, konuya ilişkin güncel durumu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede de ele aldıklarını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini görmek istediklerini vurguladı.

Trump, "İran'la bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde (onlar için) çok travmatik olacak, bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız." diyerek, İran'la anlaşmaya varamamaları durumunda bunun Tahran yönetimi için "kötü sonuçlar" doğuracağına işaret etti.

Tahran'la görüşmelerin ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, İranlılarla istediği kadar görüşebileceğini, sürecin gelecek ay da devam edebileceğini ve nihai kararın kendisine ait olduğunu kaydetti.

ABD ile İran arasında barışa yönelik diplomatik çabaların artması, küresel petrol rezervlerinin önemli bölümüne ev sahipliği yapan Orta Doğu'da olası arz kesintisi riskinin azalabileceği beklentisini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken diplomatik sürecin nihai sonucuna ilişkin belirsizliklerin sürmesi, söz konusu düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,84 doların direnç, 62,65 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Şubat 2026 13:33
Japonya’da alüminyum stokları ocak ayında azaldı Japonya’da alüminyum stokları ocak ayında azaldı 12 Şubat 2026 12:23
IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü güncelledi IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü güncelledi 12 Şubat 2026 12:11
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 12 Şubat 2026 11:57
İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde beklentilerin gerisinde büyüdü 12 Şubat 2026 10:29
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 10:24
Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı Borsa İstanbul güne 13.795,00 puandan yükseliş ile başladı 12 Şubat 2026 10:08
Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! Bakır fiyatları arz endişeleri ve zayıf dolarla yükselişte! 12 Şubat 2026 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Şubat 2026 09:33
Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi Güçlü istihdam verisi Fed indirimi beklentilerini öteledi 12 Şubat 2026 09:11
Morgan Stanley’den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi Morgan Stanley'den borsa değerlendirmesi: Yükseliş bitmedi 12 Şubat 2026 09:09
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor 12 Şubat 2026 09:05
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.180,4800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14180,48 Yüksek 14180,48
Açılış
43,7411 Değişim 0,7650 Son veri saati:
Düşük 42,9758 Yüksek 43,7408
Açılış
51,8649 Değişim 0,1243 Son veri saati:
Düşük 51,8451 Yüksek 51,9694
Açılış
6.968,9930 Değişim 226,868 Son veri saati:
Düşük 6800,963 Yüksek 7027,831
Açılış
107,8821 Değişim 5,3276 Son veri saati:
Düşük 103,9986 Yüksek 109,3262
Açılış
BİST En Aktif Hisseler