BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı

BofA stratejisti Michael Hartnett, ABD politikalarının yatırımcıları dolar ve ABD hisselerinden çıkarıp uluslararası varlıklara yönelttiğini belirtti. Yıl başından bu yana Avrupa, Japonya ve diğer gelişmiş piyasalara 104 milyar dolar giriş olurken, ABD fonlarına sadece 25 milyar dolar girdi.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2026 13:51

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, ABD'nin ticaret ve ekonomi politikalarının yatırımcıları dolar ve ABD hisselerinden çıkararak uluslararası varlıklara yönlendirdiğini belirterek bunun "yeni bir dünya düzeni" yarattığını söyledi.

Hartnett, Trump yönetiminin yüksek tempolu ekonomik yaklaşımının "dolar dışındaki her şey" temalı işlemleri öne çıkardığını ve ABD istisnacılığının küresel yeniden dengelenmeye yerini bıraktığını vurguladı. Bu süreç özellikle emtia üreten gelişen ülke piyasaları ve yapay zekâya yönelik talep sayesinde uluslararası hisselere destek sağlıyor. Yatırımcıların hâlen Çin ve Hindistan'a düşük ağırlık verdiği de ifade edildi.

BofA'nın EPFR Global verilerine göre, yıl başından bu yana Avrupa, Japonya ve diğer gelişmiş uluslararası piyasalara hisse fonlarına 104 milyar dolar giriş olurken, ABD fonlarına giriş 25 milyar dolarda kaldı. Hartnett, 2024 sonlarından bu yana uluslararası hisselerin S&P 500'ü geride bıraktığını, MSCI ACWI ex-US Endeksi'nin %39 artarken S&P 500'ün %15 yükseldiğini kaydetti.

