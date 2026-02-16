CANLI BORSA
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2026 10:05

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2026 10:07

BIST 100 endeksi, cuma gününü önceki kapanışın hemen üstünde 14.180,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,52 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile taş toprak, en çok gerileyen yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik yüksek değerleme endişelerinin etkileri devam ederken, ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörüler güçlendi. Bu durum piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların piyasaların odağında yer alacağını belirtti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

BİST En Aktif Hisseler